In Canada vond Ted-Jan Bloemen de weg naar olympisch goud

Terwijl Sven Kramer aan zijn laatste ronden bezig is, wellen de tranen al op in de ogen van Ted-Jan Bloemen. Op een houten bankje op het binnenterrein van de olympische schaatshal in Gangneung krijgt hij de bevestiging: zijn weg via Canada is de route naar olympisch goud geweest.

Bloemen zette donderdag op de olympische tien kilometer een tijd neer van 12.39,77. Met dat olympisch record won hij goud en onttroonde hij de regerend kampioen van Sotsji, Jorrit Bergsma. De 32-jarige Fries pakte zilver met een persoonlijk record van 12.41,98. Het brons was voor de Italiaan Nicola Tumolero (12.54,32).

Bloemen stond te boek als een lastig om mee te werken

En Sven Kramer? Die was in geen velden of wegen te bekennen. Kramer werd zesde, op 21 seconden van de winnende tijd. Zelf wist de 31-jarige Bloemen al een paar jaar dat hij Kramer kon verslaan. Er was een verhuizing naar Calgary voor nodig. En een andere nationaliteit.

Toen Bloemen voor Nederland schaatste was hij een atleet die reed in de anonimiteit. Het lukte hem in 2010 en 2014 niet om zich te kwalificeren voor de Winterspelen. Daarom besloot hij het als Canadees te proberen. Bloemen kon zich makkelijk laten naturaliseren, omdat hij een Canadese vader heeft.

In 2014 pakte hij zijn biezen. Bart Schouten, de Nederlandse bondscoach van de Canadezen, wilde hem wel trainen. Ondanks de reputatie die Bloemen had.

© ANP

De schaatser uit Reeuwijk stond te boek als lastig om mee te werken. Hij was grillig, wisselde vaak van ploeg en kon nergens echt aarden. Het Nederlandse systeem met commerciële ploegen beviel hem niet. Bloemen kreeg bovendien vaak het verwijt dat hij niet genoeg voor zijn sport zou leven.

Schouten pakte hem meteen hard aan. Toen Bloemen een keer een week terug in Nederland was, kreeg hij een trainingsschema mee van zijn coach. De eigenwijze schaatser voerde een week niets uit, waarna hij een donderpreek van zijn trainer kreeg. Een week niet trainen als topschaatser, dat kon echt niet, zei Schouten, die zelfs na zijn gouden rit van donderdag nog verbeterpunten had. Technisch was het niet best, vond hij. Zijn linker scheenbeen, twee jaar geleden zwaargehavend nadat er een schaats in sneed, deed het technisch niet naar behoren. Maar wie heeft het daar na het goud nog over.

Onder bondscoach Bart Schouten werd Bloemen volwassen. Als schaatser en als mens.

Bloemen ging eindelijk luisteren. Onder Schouten werd hij volwassen. Als schaatser en als mens. In de nationale ploeg met de Canadezen voelde Bloemen zich thuis. Hij werd geaccepteerd zoals hij was en kon eindelijk ergens aarden. Zijn Nederlandse vriendin Marlinde, met wie hij vorig jaar trouwde, ging mee naar Calgary en gaf hem een stabiele thuisbasis. Eindelijk vond de wispelturige Bloemen rust in het hoofd.

In 2015 kwam de bevestiging dat Canada de juiste keuze was geweest. In november van dat jaar veroverde Bloemen in Salt Lake City het wereldrecord op de tien kilometer. “Ik geloofde er altijd al wel in, maar toen wist ik zeker dat ik Sven in principe kon verslaan”, zei Bloemen, die afgelopen zondag al zilver won achter Kramer op de 5 kilometer, donderdag na zijn winnende rit.

Jorrit Bergsma met het zilver en Ted-Jan Bloemen met het goud. © ANP

In december nam Bloemen in Calgary het wereldrecord op de 5 kilometer over van zijn belangrijkste rivaal. De manier waarop hij dat vierde was een symbolische boodschap aan Kramer. Bloemen verscheurde het plastic bord waar het oude record op stond en smeet het op de grond. Hij wilde even laten weten wie de nieuwe koning van de lange adem was.

Maar Calgary ligt op hoogte, en Bloemen kreeg vaak het verwijt dat hij alleen maar sterk was op hooglandbanen. Hij rekende met het olympisch goud af met die verhalen. Hij heeft het altijd onzin gevonden. “Ik heb het mensen zeker horen zeggen, maar geloofde er nooit in. Natuurlijk heb ik goede races gereden op hooglandbanen, maar vorig jaar won ik ook een wereldbekerwedstrijd in Berlijn.”

De huidige wereldrecordhouder op de 5 en 10 kilometer vindt het niet jammer dat hij bij de huldiging niet het Wilhelmus hoort spelen, maar het Canadese volkslied. ‘TJ Flowers’ zoals hij in Nederland voor de grap wordt genoemd, voelt zich inmiddels een echte Canadees. Hij viert zijn goud vandaag met de Canadese fans in hun fanhuis.

In Nederland reed hij tegen een muur op, in Canada kwam hij thuis. “Ik wilde een andere weg in. Ik vond die weg. En ik kreeg meer dan ik kon hopen.”