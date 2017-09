In Birma is het leger nog steeds heel machtig, dus moet Suu Kyi op eieren lopen

De Burmese leidster Aung San Suu Kyi heeft mensenrechtenschendingen in het conflictgebied in het noordwesten van haar land veroordeeld. Ze deed dat in een toespraak die werd uitgezonden op de Burmese tv. Suu Kyi beloofde dat de verantwoordelijken zullen worden berecht. “We leven diep mee met het lijden van allen die getroffen worden door dit conflict”, aldus de Burmese leidster.

Lees verder na de advertentie

Suu Kyi zegde ook toe dat de ruim 400.000 leden van de islamitische Rohingya-minderheid die het geweld ontvluchtten, kunnen terugkeren. “Degenen van wie is geverifieerd dat ze vluchtelingen zijn, zullen we zonder problemen accepteren.”

Kritiek Mensenrechtenactivisten reageerden zeer kritisch op de speech, onder meer omdat Suu Kyi niet expliciet sprak over wandaden van het Burmese leger. Volgens Amnesty International is er ‘overweldigend bewijs’ dat militairen een etnische zuivering uitvoeren tegen de Rohingya. “Ze zwijgt nog steeds over de rol van de veiligheidstroepen”, aldus Amnesty. Suu Kyi hield haar toespraak in het Engels voor een gehoor van diplomaten, journalisten, regeringsfunctionarissen en militairen in de hoofdstad Naypyidaw. Het was haar eerste rede sinds het geweld eind augustus uitbrak. Vanwege het bloedvergieten laat Suu Kyi deze week verstek gaan bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York, maar zij wilde wel aan de wereld laten weten hoe zij omgaat met de crisis. Suu Kyi loopt nog steeds op eieren, want het leger heeft nog altijd veel macht Het geweld in Burma brak los op 25 augustus, toen Rohingya-rebellen politieposten en een legerbasis aanvielen. De Burmese strijdkrachten reageerden met een harde anti-guerrilla­-operatie. Tientallen dorpen gingen in vlammen op, naar schatting enkele duizenden burgers werden gedood, en ruim 400.000 Rohingya sloegen op de vlucht. “Het baart ons zorgen dat moslims de grens over vluchten naar Bangladesh”, zei Suu Kyi gisteren.

Militair bewind Burma werd bijna een halve eeuw geregeerd door een militair bewind, dat opstanden van etnische minderheden bruut onderdrukte. Sinds verkiezingen in 2015 is een door Suu Kyi geleide burgerregering aan de macht, maar de oud-oppositiepolitica moet nog steeds op eieren lopen, want het leger heeft nog altijd veel macht. Zo hebben de generaals de drie belangrijkste ministeries in handen, plus een kwart van de parlementszetels. Suu Kyi, die in 1991 de Nobelprijs voor de vrede ontving, kreeg de laatste weken zware kritiek van onder meer mensenrechtengroepen, moslimlanden en westerse regeringen. Zij zou te weinig doen om de Rohingya te beschermen. Maar in eigen land geniet de bloedige legeractie behoorlijk wat steun. Veel mensen in Burma, waar het boeddhisme dominant is, moeten weinig hebben van de islamitische Rohingya, die worden gezien als ‘indringers’ uit Bangladesh. Diplomatiek krijgt Suu Kyi bovendien rugdekking van China, India en Rusland. Zelf vroeg de Burmese leidster om geduld met haar burgerregering. “We zijn een jonge en fragiele democratie die geconfronteerd wordt met veel problemen.” Lees ook: Feit en fictie soms moeilijk te scheiden in propagandastrijd over de Rohingya

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.