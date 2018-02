In Berlijn kun je voorlopig nog lallen op de bierfiets

Ze mogen leuk zijn voor een bepaald soort toeristen, die fietsen, voor de meeste omwonenden zijn ze een gruwel. Ook in Berlijn stelde de stad een verbod in. Maar daar komen bierfietsondernemers via een gang naar de rechter nu toch grotendeels onderuit.

Ulrich Hoffmann-Elsässer biedt een bierfietstour aan door het centrum van Berlijn: 16 zitplaatsen, 30 liter bier aan boord, plus muziekinstallatie. Twee uur duurt zo'n tour.

Tot ergernis van vele Berlijners, die met lede ogen zien hoe hun stad Amsterdam achterna holt. Toen de Berlijnse stadsbestuurders zo veel beperkingen oplegden dat de fietsen praktisch verboden werden, stapte Hoffmann-Elsässer naar de rechter.

BigBikes

Vorige week, vlak voor het oordeel zou komen, gooiden stad en bierbike-uitbater het op een akkoordje. Hoffmann-Elsässer trok zijn klacht in. In ruil daarvoor mag hij toeristen met zijn bierfietsen - hij noemt ze diplomatiek BigBikes - nog steeds door het centrum laten gaan, ook in het weekend. Tot ten minste februari 2019. Wel gelden er een paar beperkingen. Zo mogen de fietsen niet door een paar van de meest populaire straten: Unter den Linden, Friedrichstrasse en Leipziger Strasse.

Een beetje Berlijner vermijdt allang de toeristische stadsdelen, met name Mitte

'Het zuiptoerisme heeft gewonnen', koppen de boulevardkranten. Ook in Berlijn is het toerisme de afgelopen jaren hard opgerukt. Met alle daarbij horende ergernissen bij de lokale bewoners. Een beetje Berlijner vermijdt allang de toeristische stadsdelen, met name Mitte.

Al in 2012 riep de Berlijnse toerismechef Burkhard Kieker op de bierfietsen helemaal te verbieden, ze zouden de stad een brallerig imago geven en voor geluidsoverlast zorgen. Niet alleen de bierfietsen leiden overigens tot nijd. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de koetsen met paarden. In december heeft stadsdeel Mitte ze verbannen van het plein voor de Brandenburger Tor.

Wij laten geen zuiptoeristen toe. Wie niet nuchter is, komt er niet op Bierfietsuitbater Hoffmann-Elsässer

BigBike-baas Hoffmann-Elsässer is niet per se tevreden met het akkoord tussen hem en de stad. Hij vindt de kritiek op zijn 'zuipfietsen' overdreven. "Wij laten geen zuiptoeristen toe", zei hij vorige week. "Wie niet nuchter is, komt er niet op." Dat hij nu niet op de populaire straten in Mitte mag, zint hem ook niet, hij vindt dat 'willekeurig' en het druist volgens hem in tegen de wet. Best kans dus dat hij over een tijd opnieuw naar de rechter stapt. Voorlopig hebben de stadsbestuurders en de bierfietsbazen hun onderlinge strijd gestaakt.