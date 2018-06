In beeld: de aanloop naar de ontmoeting Trump/Kim Jong-un

Een overeenkomst over de Noord-Koreaanse kernwapens is cruciaal tijdens de top, zei Trump eerder. Hij ziet het overleg met vertrouwen tegemoet en acht het 'absoluut mogelijk' dat Kim en hij een verklaring tekenen die een einde maakt aan de Koreaanse Oorlog. Dat conflict eindigde in 1953 met een wapenstilstand, maar de vrede is nooit getekend.

Trump en Kim vlogen beiden zondag al naar Singapore. Ook de afgelopen dagen worden er op diplomatiek niveau gesprekken gevoerd ter voorbereiding, onder meer met de Singaporese premier Lee Hsien Loong.

Bekijk hieronder een selectie van beelden die de afgelopen dagen zijn geschoten door de internationale persbureaus.