In Australië krioelt het van de gifdragers

Hij alarmeerde onmiddellijk de politie ( je belt daar nul-nul-nul); die was snel ter plaatse. Om tot aller opluchting vast te stellen dat de doodsverwensing niet het kind gold, maar een spin. De schreeuwende man leed aan arachnofobie, een enorme angst voor spinnen.

De Engelse krant The Guardian berichtte nog dat een soortgelijk incident zich in 2015 had voorgedaan in Sydney; daar was een uitzinnige man aangetroffen die meubels naar een spin smeet.

Wereldnieuws bij gebrek aan wereldnieuws; en toch kon ik met de mannen in kwestie meeleven, overigens zonder mezelf tot de arachnofoben te rekenen.

Immigrantenkind Mij gaat het hier om Australië, dat wonderlijke continent met zijn heel ­eigen flora en fauna; naar het schijnt komt 80 procent ervan uitsluitend in Australië voor. U zult Australië de komende tijd wat vaker in deze kolommen zien opduiken. Dit houdt verband met een voorgenomen reis in maart van dit jaar, een reis met mijn broers en mijn zus, een reis ook terug naar de vroege jeugd die ik er als immigrantenkind beleefde. Tot een van de vele bijzonderheden van het land behoort dat het het leefgebied vormt van de meest giftige dieren op aarde. Al enige jaren geleden schafte ik de gids ‘Australia’s Most Dangerous Spiders, Snakes and Marine Creatures’ aan. De ondertitel luidde: ‘Identifica- tion and First Aid’. Als je uit een land komt waar het gevaarlijkste dier een teek is, dan is deze opsomming wel even andere koek. Slangen, spinnen, mieren, wespen, schorpioenen en rupsen – het krioelt er van de gifdragers. Om van de kwallen en andere zeedieren nog maar niet te spreken.