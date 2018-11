In Apeldoorn wast de kapper niet alleen haar, maar ook geld

Het lijkt hem ‘geen zuivere koffie’, al die kapperszaken in zijn stad. Liefst 264 telt burgemeester John Berends van Apeldoorn er in zijn gemeente. Op zo’n 162.000 inwoners. Reken maar uit, die kunnen nooit allemaal legaal hun hoofd boven water houden. Het moet ondermijning zijn, zei de CDA-bestuurder onlangs tegen vakblad Binnenlands Bestuur.

Met dat brede begrip doelt Berends hier op witwassen. Illegaal verkregen geld dat zijn weg naar de bovenwereld vindt via schimmige ondernemingen. Zo’n tachtig bedrijven lijken in Apeldoorn op voorhand malafide genoeg voor een onderzoek. De gemeente maakt nu 170.000 euro vrij om vast twaalf van die zaken te onderzoeken.

Rotte appels

De Algemene Nederlandse Kappers Organisatie is niet blij met de uitspraken van Berends. “Het is prima om de rotte appels uit het mandje te halen, en die zijn er ook zeker”, zegt Harrie Jager namens de organisatie. “Maar de burgemeester spreekt nu van witwaspraktijken nog vóórdat zijn onderzoek is afgerond.”

Jager kan geen landelijke cijfers leveren over het aandeel ‘rotte appels’ in de kappersbranche. Wel praat hij momenteel met meerdere gemeenten die er last van hebben. “Ik wil niet zeggen welke dat zijn, dat kan het onderzoek belemmeren.” Verder hebben die gemeenten natuurlijk niet alleen last van kappers, vervolgt hij. “Net zo verdacht is een pizzeria met zes man in dienst en elke avond lege tafels.”

Berends’ strijdplan voor Apeldoorn kwam net voordat het kabinet dit weekeinde bekend maakte hoe het de 100 miljoen euro uit het zogeheten ondermijningsfonds gaat verdelen over het land. De laatste jaren staat het begrip ondermijning volop in de schijnwerpers. Vooral uit de provincies Noord-Brabant en Zeeland verschenen veel verhalen over criminelen die drugsgeld witwassen, zetbazen in de gemeenteraad plaatsen en burgemeesters bedreigen. Die twee provincies krijgen dan ook het grootste deel van het te verdelen geld.