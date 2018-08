In Amsterdam worden handgranaten bezorgd alsof het pizza's zijn

In het weekend werd een interieurwinkel op de Huizingalaan beschoten, dinsdagochtend vroeg was het de beurt aan een vlakbij gelegen schoonmaakbedrijf. Woensdagochtend vroeg ging het weer mis: toen klonk er een explosie voor restaurant MaroVaan (Marokkaans-Javaans eten), die de entree beschadigde en een bushokje vernielde.

Lees verder na de advertentie

Burgemeester Femke Halsema heeft de geschrokken bewoners woensdagmiddag opgezocht. De politie is tijdelijk met een mobiele post aanwezig en roept getuigen op zich te melden. Dat er dit keer nog geen slachtoffers zijn gevallen, lijkt een kwestie van geluk en van het feit dat daders in het holst van de nacht toeslaan.

Een granaat zou voor tussen de 50 en 100 euro te koop zijn

Schoonmaak- en uitzendbedrijf HBS is door tientallen kogels getroffen, wat wijst op een volautomatisch wapen. Er werd aan de achterzijde een granaat achtergelaten. Bovendien werd voor een voormalige belwinkel in de nabijgelegen Jan Evertsenstraat dinsdagochtend ook een granaat gevonden.

De politie bevestigt dat dit winkelpand zakelijk is gelieerd aan de eigenaar van het eergisteren door de burgemeester gesloten schoonmaakbedrijf. Dat is eigendom van een 36-jarige Marokkaanse Amsterdammer die diverse panden in West bezit, onder andere aan de Johan Huizingalaan. In het pand aan de Jan Evertsenstraat zou een lunchroom komen. Vorige zomer deed de Fiod een inval in de belwinkel, wegens het vermoeden van witwaspraktijken.

Granatentrend Het inzetten van explosieven en granaten door criminelen is niet nieuw, zegt politiewoordvoerster Esther Izaks. “Wel lijkt een trend van het afgelopen jaar dat met name horeca getroffen wordt door granaataanvallen.” Zo loopt er nog steeds een onderzoek naar het plaatsen van granaten bij nachtclubs Suzy Wong en Abe, en café In the City, alle drie in het centrum van de stad. Die clubs zijn door de burgemeester gesloten, soms tijdelijk. De vorige burgemeester Van der Laan sloot standaard elk horecabedrijf dat belaagd was, wat hem op kritiek van Koninklijke Horeca Nederland kwam te staan. Sluiting kost de eigenaar immers kapitalen. De nieuwe burgemeester Halsema lijkt het per pand te bekijken, waarbij informatie van de politie de doorslag geeft. Zo sloot zij dinsdag het schoonmaakbedrijf, maar blijft het vlakbij gelegen interieurbedrijf open. In februari is een zeventienjarige opgepakt voor het achterlaten van een granaat op de deurmat van café In The City, een jaar eerder. De man hoort bij een groep criminelen uit de Diamantbuurt. Zijn motief was wraak: leden van de groep waren eerder door de portier geweigerd.