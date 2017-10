In Amsterdam-centrum komt er geen toeristenzaak meer bij

De gemeente maakte gisteren bekend dat er per direct geen plek meer is voor nieuwe winkels die zich uitsluitend richten op toeristen. Denk aan fietsverhuurders, ticketshops of attracties als een 'Amsterdam-museum'. In 2008 trok de hoofdstad 4,5 miljoen hotelgasten, dat groeit nu door naar 7 miljoen. De stad is overvol en de bewoners hebben tabak van al die nieuwe winkels, is de redenering van het stadsbestuur. Hetzelfde geldt voor winkeltjes waar 'instant-zoetigheden' geconsumeerd kunnen worden. Vooral ijs bleek de afgelopen jaren ineens op veel meer plekken beschikbaar.

Lees verder na de advertentie

Slimmeriken die er op rekenen dat ze snel nog wat kunnen ondernemen voordat de stop ingaat, komen bedrogen uit. Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen tijd in het diepste geheim vergaderd over het 'toeristenwinkelverbod' met de gemeenteraad. Daarom lag er gisteren al een voorlopige regeling die het onmogelijk maakt voor nieuwe startende ondernemingen. De raad ging unaniem akkoord met het plan.

Van iedere straat in het gebied ten zuiden van het Centraal Station is aangegeven of de regeling daar geldt. Het komt erop neer dat alle straten waar veel toeristen lopen, onder de regeling vallen. Wie nu fietsen wil gaan verhuren, moet zijn klanten een flink eind laten lopen vanaf het station.

Het gemeentebestuur heeft al vaker aangegeven paal en perk te willen stellen aan de groeiende commercie rond toeristen. Amsterdammers mogen hun huis niet meer onbeperkt verhuren via sites als Airbnb en er is ook een stop gekomen op nieuwe hotels in het centrum. De strijd tegen de overmaat aan rondvaartboten ligt even stil sinds de Raad van State een nieuw vergunningenstelsel afkeurde.

De gemeente acht de kans aanwezig dat kandidaat-ondernemers naar de rechter stappen. Er is nu inmiddels rechtsongelijkheid tussen hen en zittende ondernemers, die niet worden aangepakt. En heeft die nieuwe kaasboer toeristen als klant of buurtbewoners? Verantwoordelijk wethouder Kajsa Ollongren (economie) toonde zich gisteren tegenover de Amsterdamse krant Het Parool strijdvaardig: "Wij zijn niet over één nacht ijs gegaan."