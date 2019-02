In Almelo is inmiddels écht van alles te doen

Nu slaat zijn thuisstad terug met een nominatie voor Evenementenstad van het jaar (voor steden met minder dan 100.000 inwoners). VVD-wethouder Arjen Maathuis (economische zaken) is blij.

Lees verder na de advertentie

Hoe gaat die nominatie samen met het stempel dat Finkers uw stad gaf? “Het is een achterhaald vooroordeel. Heel soms kom ik buiten de stad nog wel mensen tegen die denken dat er in die hele stad niets te beleven is. Die beginnen net als u direct over die quote. Maar er is hier juist áltijd wat te doen! Vandaar dat we hebben besloten die quote juist te omarmen, bijvoorbeeld met #awtd (lees: hashtag altijd wat te doen). Een knipoog naar Finkers, maar qua inhoud bedoelen we het tegenovergestelde.”

Hoe gaat Almelo het winnen van steden als Gouda en Zandvoort? “Onze kracht is water, dat weten veel mensen niet. We hebben historische havens waar vroeger textiel werd verscheept, en zijn bezig die weer in ere te herstellen. Ik kijk nu in mijn werkkamer uit op een schilderij dat weergeeft hoe het vroeger was. Dat komt dus weer terug. Verder hebben we veel festivals, stadsmusicals en foodtruck-evenementen.”

Toch zal dat saaie imago niet makkelijk kwijt te raken zijn, lijkt me. “Niet makkelijk, nee. Maar het verhaal van Finkers zwakt na meer dan dertig jaar eindelijk wat af. Straks is het carnaval en dan krijgen we altijd Brabanders over de vloer die de drukte thuis willen ontvluchten. En elk jaar zeggen die mensen weer: wat is er in Almelo toch veel te doen.”

Lees ook: