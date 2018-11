In Abu Dhabi mag entertainment een paar miljard kosten

Staand op de grasweide van Abu Dhabi Hill, het hoogste punt op racecircuit Yas Marina in Abu Dhabi, is het uitzicht even adembenemend als verbijsterend. Terwijl zich links reusachtige woontorens en hotels aftekenen, doemen rechts pretparken en een enorme jachthaven op.

Het Formule 1-circus is voor de 21ste en laatste race van het seizoen neergestreken in Abu Dhabi. Hoewel de wereldkampioen al lang bekend is – de Brit Lewis Hamilton werd drie races voor het einde voor de vijfde keer wereldkampioen – is het deze dagen groot feest in Abu Dhabi. De golfstaat in het Midden-Oosten viert dit weekend het tienjarig bestaan van zijn Grand Prix.

Abu Dhabi trakteert de toeschouwers op optredens van artiesten als The Weeknd, Sam Smith en Guns ’n Roses

Louvre Dat jubileum mag iets kosten. Abu Dhabi, dat jaarlijks zo’n vijftig miljoen euro neertelt voor het organiseren van de afsluitende Grand Prix, trakteert de zestigduizend toeschouwers dit weekend op optredens van artiesten als The Weeknd, Sam Smith en Guns ’n Roses, een vuurwerkshow en talloze andere evenementen. De vraag is: waarom wil Abu Dhabi zo graag een Formule 1-race organiseren? De Koninklijke familie, onder aanvoering van president Khalifa bin Zayed Al Nahayan, streeft ernaar om van Abu Dhabi een toeristische trekpleister te maken. Eentje die culturen met elkaar verbindt. Een Grand Prix is slechts één middel. Een dependance van het Louvre in Parijs, dat in het eerste jaar meer dan één miljoen bezoekers trok, moet daar ook aan bijdragen. Kosten van het museum: 560 miljoen euro. In Abu Dhabi ontmoet het oosten het westen. Dat levert contrastrijke taferelen op. Wie een rondje langs het circuit loopt, ziet schaars geklede Britten naast mannen in een ‘souk’ (traditionele Arabische kledij). Naveltruitjes liggen naast vrouwen voorzien van een hoofddoek. Beiden ruiken ze vrijdagmiddag de geur van verbrand rubber, een gevolg van de eerste vrije training op het circuit van Yas Marina.

Eiland van 28 miljard euro Het is lastig voorstelbaar dat hier twintig jaar geleden niets was. Het circuit vormt een onderdeel van Yas Island, een kunstmatig aangelegd eiland van 25 vierkante kilometer waar net na de eeuwwisseling werd begonnen met bouwen. Veertigduizend arbeiders, voornamelijk afkomstig uit India en Pakistan, stampten hier in slechts 1001 dagen een racecircuit, luxe hotels, pretparken en diverse winkelcentra uit de grond. De kosten worden geschat op 28 miljard euro. Het 5,5 kilometer lange circuit, ontwikkeld door de Duitser Hermann Tilke, ziet er onberispelijk uit. Het is ruim opgezet, waardoor supporters overal goed zicht op de baan hebben. “We proberen een nieuwe standaard in het racen neer te zetten”, zei Yas Marina’s president Khaldoon Al Mubarak bij de opening van de baan. “Het bouwen van circuits is een nieuw tijdperk ingegaan.”

Forse vergoeding De Formule One Group, de organisatie die bepaalt welke landen een Grand Prix krijgen toegewezen, bleek gevoelig voor het plan van Abu Dhabi, al zal de forse vergoeding ook zeker een rol gespeeld hebben. Andere vermogende olielanden als Bahrein en Azerbeidzjan kwamen zo eveneens op de Formule 1-kalender terecht. Veel is daarvoor geoorloofd, zo blijkt in de fanzone van Yas Marina. Terwijl op een groot bord de route naar een gebedsruimte op het circuit wordt aangegeven, staat even verderop de tap wagenwijd open bij de Oase Bar, een met groene hekken afgeschermd verkooppunt voor drank. Alcohol is dan wel officieel verboden in moslimland Abu Dhabi, maar tijdens het Grand Prix-weekend wordt een oogje dichtgehouden. Alles voor een optimale fanbeleving. Als je naar Spa-Fran­cor­champs gaat, dan kun je echt over de koppen lopen. Daar stikt het van de Nederlanders Marco van Veldhoven De vrienden John Jager uit Geldermalsen en Marco van Veldhoven uit Wadenoijen hoor je niet klagen. Leunend tegen een palmboom, met een flesje water in de hand, staan ze ontspannen te kijken naar de eerste trainingssessie op Yas Marina. Ze zijn hier speciaal voor de Formule 1-race. Waarom ze hebben gekozen voor een bezoek aan Abu Dhabi? “Het is hier altijd lekker weer”, zegt Van Veldhoven, wijzend naar de stalende zon. Hij is voor de tweede keer bij de Grand Prix in Abu Dhabi, waar het kwik richting de dertig graden loopt. “Daarnaast voelt deze race exclusiever. Als je naar Spa-Francorchamps gaat, dan kun je echt over de koppen lopen. Daar stikt het van de Nederlanders.”

Moderne tijd Op Yas Marina is ruimte genoeg. Alle faciliteiten zijn er aanwezig. Daardoor is de racefan beter af, stelt Jager. “Je kan zien dat ze graag willen dat je hierheen komt. In Europa word je als bezoeker van een race soms echt aan je lot overgelaten. Hier niet. Iedereen wijst je vriendelijk naar busshuttles, die je zo naar de parkeerplaats brengen. Europese Grands Prix hebben misschien meer historie, maar ­deze entourage past beter bij de ­moderne tijd.” De twee vrienden blijven tot en met dinsdag in Abu Dhabi. Van Veldhoven vertelt met smaak over vorig jaar, toen hij een dagje op en neer ging naar Dubai, waar het hoogste gebouw ter wereld staat (de 828 meter hoge Burj Khalifa), en hij door de woestijn trok met een 4x4-drive. “Alles is hier over the top”, lacht hij, terwijl achter hem Max Verstappen naar de snelste trainingstijd rijdt. “Niets is te gek.”

