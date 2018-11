In aanloop naar het EK handbal is de vraag: wie speelt er aan de cirkel?

Als nummer drie van het laatste WK beginnen de Nederlandse handbalsters op 1 december aan het Europees kampioenschap in Frankrijk. De ploeg van Helle Thomsen geldt als een van de favorieten voor de titel, maar de Deense bondscoach kampt met grote personele problemen, vooral op de positie van cirkelloopster. Yvette Broch en Danick Snelder, vaste krachten aan de cirkel, zijn niet inzetbaar.

Broch (28) maakte begin augustus bekend direct te stoppen met handbal, bij haar Hongaarse club Györ en bij de nationale ploeg. Na jaren spoorten op het allerhoogste niveau was ze mentaal en fysiek uitgeput. Deze week bleek dat de eveneens 28-jarige Snelder niet op tijd fit was voor het EK. De aanvoerder kampt met rugklachten en is niet in staat om te handballen.

Het gemis van Broch en Snelder zal zich zeker laten gelden op het EK. Beide speelsters behoren tot de beste cirkelloopsters ter wereld. Broch droeg in 2010 voor het eerst het shirt van Oranje en maakte in 118 interlands 303 doelpunten. Snelder, uitkomend voor het Hongaarse Ferenczvaros, debuteerde in 2009 in de nationale ploeg en trof 373 maal doel in 159 interlands.

Lengte

Maar ook in de dekking zullen Broch en Snelder node worden gemist. Met haar lengte van 1.86 meter was Broch een belangrijke schakel in de verdediging, terwijl Snelder geen middel schuwt om aanvalsters af te stoppen. Jessy Kramer, door Thomsen toegevoegd aan de definitieve selectie, moet de plek van Snelder in de verdediging innemen. Maar de grote vraag is wie er op het EK aan de cirkel gaat spelen.

Tot dusver wisselden Broch en Snelder elkaar altijd af op de fysiek zware positie aan de cirkel. Tijdens de oefenwedstrijd van eind september tegen Japan – toen Broch al was gestopt – koos Thomsen voor de ervaren verdedigster Kelly Dulfer, die bij haar Deense club Kopenhagen Handbold soms aan de cirkel speelt. De jonge talentvolle cirkelloopster Merel Freriks kreeg nul speelminuten.

Gisteren, in de uit­zwaai­wed­strijd tegen Angola in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven, gunde Thomsen de drie mogelijke vervangers van Broch en Snelder speeltijd

Gisteren, in de uitzwaaiwedstrijd tegen Angola in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven, gunde Thomsen de drie mogelijke vervangers van Broch en Snelder speeltijd. Ze begon verrassend met de pas 18-jarige Nikita van der Vliet aan de cirkel. De enige speelster uit de selectie die uitkomt in de Nederlandse eredivisie – VOC – maakte deze zomer indruk op het WK onder achttien in Polen. Van der Vliet werd met 64 doelpunten topscorer van het toernooi en verdiende een plaats in het All Star Team.

Ook Dulfer, vaste kracht in de defensie van Oranje, en Freriks kwamen in actie. Freriks geldt al enige tijd als een groot talent, maar had de pech dat ze altijd Broch en Snelder voor zich had. Gisteren noteerde de speelster van het Duitse Bensheim Auerbach haar zevende interland. In kille cijfers zag de inbreng van de drie cirkelloopsters er zo uit: Van der Vliet 23 minuten en drie treffers, Dulfer 22 minuten en twee treffers en Freriks vijftien minuten en twee treffers.

Thomsen erkende na de 32-29 zege op Angola, de nummer negentien van het laatste WK, dat het wegvallen van Broch en Snelder haar zorgen baarde voor het komende EK. “Ik moet nu al mijn energie steken in de speelsters die er wel zijn”, zei de Deense coach, die ook een lichtpuntje zag. “Voor dit toernooi is het moeilijk, maar voor de toekomst is het natuurlijk goed dat de jonge speelsters nu al een kans krijgen.”

Eind deze week maakt Thomsen de definitieve selectie van zestien speelsters bekend voor het Europees kampioenschap, met in de groepsfase Hongarije, Spanje en Kroatië als tegenstanders. Het is goed mogelijk dat Thomsen met Van der Vliet (18), Freriks (20), Laura Nusser (18), Dione Housheer (19) en Delaila Amega (21) vijf jonge EK-debutanten mee naar Frankrijk neemt.