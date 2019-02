In 2032 duikt een marathonloper onder de twee uur - maar dan is de rek eruit

Eliud Kipchoge zat er twee jaar terug dichtbij. Op het circuit van Monza was hij 25 seconden te laat binnen om als eerste een marathon binnen twee uur te lopen. Zijn tijd telde niet als record. De Keniaan was omringd door telkens wisselende hazen en ze renden samen achter een auto aan. Ruim een jaar later, op 16 september 2018, snelde hij in Berlijn wél naar een nieuw wereldrecord: 2.01,39.

Die tijden voedden de speculaties en de hoop in de atletiek. Wanneer werd die grens van twee uur nou ­bereikt? Daar zijn studies op losgelaten, maar daarin werd altijd de trend in records of beste seizoentijden doorgetrokken en gekeken wanneer die lijn de twee-uurgrens doorsneed.

Zo gaat het niet met records, beweert Simon Angus, hoogleraar economie aan de Monash-universiteit in Melbourne. Een record is altijd een uitschieter, schrijft hij in vakblad Medicine and Science in Sports and Exercise. Een toevalstreffer, het record valt op een dag dat alles voor de atleet meezit. Angus heeft dan ook niet uitgerekend wanneer het marathonrecord onder de twee uur zakt; hij rekende uit wanneer dat waarschijnlijk wordt. Daarmee bedoelt hij: meer dan 10 procent kans.

Net als zijn voorgangers heeft ­Angus eerst de ontwikkeling van de records in kaart gebracht. De eerste marathonwinnaar deed er bijna drie uur over. De eerste jaren gingen er telkens minuten af, maar tegenwoordig is het knibbelen – al brak Kipchoge vorig jaar met die trend en haalde er 78 seconden af.

Vervolgens bekijkt Angus hoezeer de tijden schommelden rond deze trend. Op basis daarvan, en met hulp van economische modellen, ­berekent hij de kansen om daar met een recordtijd onder te duiken.

Zo komt hij tot de conclusie dat de kans nu twee procent is dat een marathon met topbezetting binnen de twee uur wordt gelopen. “Als in mei 2032 een topmarathon wordt gelopen, is de kans meer dan 10 procent dat iemand onder die twee uur duikt. In maart 2054 is die kans 25 procent. Al met al is de kans 50 procent dat de grens ooit wordt gebroken.

Dan is de rek eruit. Uit diezelfde berekeningen volgt dat het ultieme marathonrecord bij 1.58.05 uur ligt. Kleine kans dat iemand daar ooit ­onder duikt, schrijft Angus. “Op­merkelijk, een studie uit 1991 over de ­fysiologie van de mens kwam slechts zeven tellen lager uit.”

