In 2025 een uur sneller naar Berlijn, daar zal de reiziger het mee moeten doen

‘Teleurstellend’, een ‘somber beeld’. In de Tweede Kamer heerst onbegrip over de – nog altijd – lange reistijd op het treintraject Amsterdam-Berlijn. En dat terwijl het goed gaat met de internationale treinreizen. In 2018 verkochten de Nederlandse Spoorwegen 10 procent meer kaartjes dan het jaar daarvoor.

Lees verder na de advertentie

Maar de euforie geldt niet voor de reis richting de Duitse hoofdstad. In een debat met de Tweede Kamer vandaag moest staatssecretaris Stientje van Veldhoven van infrastructuur toegeven dat een veel snellere verbinding tussen Amsterdam en Berlijn er niet inzit.

Zij heeft grote ambities met het internationale treinverkeer. Ze wil de reistijd, de frequentie en het comfort op verschillende trajecten verbeteren. Dat moet ervoor zorgen dat er vanaf 2025 twee miljoen extra reizigers per jaar kiezen voor een internationale treinreis.

Berlijn blijft een zorgenkind. Wie nu in Amsterdam op de trein naar de Duitse hoofdstad stapt, staat 6 uur en 22 minuten later op het Hauptbahnhof. Onderweg stopt de trein vijftien keer. De Kamer en de staatssecretaris zijn het erover eens dat de reis sneller moet kunnen. Daarom wil Van Veldhoven de treinrit de komende jaren stapsgewijs verkorten. In 2021 kan de rit een kwartier korter duren, in 2025 moet het mogelijk zijn om met een extra trein 40 tot 60 minuten sneller op de bestemming aan te komen. Dat blijkt uit onderzoek dat Van Veldhoven samen met haar Duitse ambtsgenoot, NS en ProRail heeft laten uitvoeren.

Die extra snelle trein kan, bovenop de reguliere dienstregeling, een tot drie keer per dag rijden. Hij gaat dan niet via Almelo naar Duitsland, maar passeert de grens bij Arnhem en stopt op minder stations. Kabinet en Kamer willen dat de trein op trajecten tot 750 kilometer een echt alternatief is voor het vervuilende vliegtuig. Voor Berlijn is dat nu nog bepaald niet het geval.

“Het enthousiasme is er, nu is het tijd voor actie”, stelde Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks). Dat er op korte termijn weinig te versnellen valt, vindt Cem Lacin (SP) teleurstellend. “100 kilometer per uur accepteren we op het Kamperlijntje (Zwolle-Kampen. red.) niet eens. Kan de snelheid van de Berlijntrein niet omhoog?” Nee, is het antwoord van de staatssecretaris. “NS en ProRail hebben al gekeken wat er mogelijk is”, aldus Van Veldhoven.

In vier uur naar Berlijn? Dat is een illusie

Rutger Schonis (D66) vroeg zich af of het mogelijk is om onderweg minder stations aan te doen en zo tijd te winnen. “Twee keer stoppen in Nederland zou voldoende moeten zijn.” De staatssecretaris legde uit dat dit politiek gevoelig ligt. “Bij die keuze moeten we een afweging maken: hoeveel reizigers hebben daar baat bij en hoeveel passagiers hebben er last van? Dat is moeilijk.”

‘In 4 uur naar Berlijn’ Als het aan NS-baas Roger van Boxtel ligt, raast de trein straks in vier uur naar Berlijn. Van Veldhoven liet doorschemeren dat dit een illusie is. Het vraagt om snellere treinen, enorme investeringen in infrastructuur en politieke wil. Gemeenten die nu een stop hebben op de route, weigeren tot op heden deze op te geven. In een brief aan de Kamer meldde Van Veldhoven vorige week dat met een ‘significante versnelling’ een bedrag oplopend tot 7 miljard euro is gemoeid. In het debat noemde ze de situatie ‘weerbarstig’. Hooguit een uur tijdswinst tot 2030, daar zal de reiziger het mee moeten doen.

Lees ook:

Zolang de internationale trein boemelt, is-ie geen concurrent voor het vliegtuig Internationaal treinreizen kan Schiphol ontlasten. Tenminste, als er nog heel wat hordes worden genomen.