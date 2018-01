In 2018 graag geen interessantdoenerij in de voetballerij

Bij de talentvolle Duitse trainer Julian Nagelsmann is geen oefenvorm hetzelfde. Althans, dat zei Alfred Schreuder, diens Nederlandse assistent bij Hoffenheim, eerder in Voetbal International.

Schreuder wordt bij Ajax de assistent van de nieuwe hoofdtrainer Erik ten Hag. Die werkte eerder bij Bayern München in de nabijheid van Guardiola. Wat zal het worden in Amsterdam, zeven trainingsvormen of een oneindige hoeveelheid?

Het wordt natuurlijk veel ertussenin. Iedereen begrijpt dat Guardiola meer dan zeven vormen gebruikt en dat bij Hoffenheim niet elk oefeningetje anders is. Jongkind, de kompaan van Wim Jonk, die bij Ajax vanwege koppigheid (zeg ik maar even) het veld moest ruimen, wil zeggen dat bij Guardiola de eenvoud van Cruijff de basis is. Schreuder zet het modernisme van een nieuwe lichting trainers wat aan.

Aangedikte uitersten

Het zijn twee aangedikte uitersten in het debat dat in 2018 in de Nederlandse voetbalpolder gevoerd zal worden: waar moet het heen, en hoe? Een debat dat al veel eerder gevoerd had moeten worden, een jaar of vijf geleden, als het al niet eerder was – en nee, daarmee overdrijf ik niet.

Wij zijn er om mooi te voetballen

Toen was al te voorzien waar we met aanhoudende eigenwijsheid op af zouden stevenen. We verloren ons in wat ik geen Babylonische, maar een moedwillige spraakverwarring zou willen noemen. Wie toen en later zei dat we harder moesten werken om zo uiteindelijk ook intenser te kunnen voetballen, werd bewust verkeerd begrepen: alsof hij zou pleiten voor iets als ‘werkvoetbal’, en hé, daar zijn wij niet van, hè, wij zijn er om mooi te voetballen.

Vijf jaar later voetballen ze prachtig, her en der in het buitenland, met techniek die rendeert door longinhoud – en ook kleinere landen liepen ons voorbij.