In 19 Nederlandse slachthuizen gaat het geregeld mis: NVWA deelt boetes uit

De namen van de slachthuizen staan niet in de rapporten, alleen nummers. Bij het doden van de dieren gaat het geregeld mis, blijkt uit de verslagen van inspecteurs die langs de slachthuizen gingen. Nadat de dieren worden verdoofd moeten de halsslagaders worden doorgesneden. Inspecteurs zagen dat zestien keer misgaan: de dieren leven dan nog terwijl het slachtproces doorgaat.

Zo belandden varkens bijvoorbeeld levend in een bak water van zestig graden en werd er gesneden in een kalf dat nog bewoog. In een aantal gevallen hadden schapen onderhuidse bloedingen doordat ze, terwijl ze nog leefden, aan hun huid werden opgetild. Andere boetes werden opgelegd voor het slachten van kreupele of gewonde dieren, overvolle stallen of het ontbreken van drinkwater voor de dieren.

RTL Nieuws vroeg de informatie op na de commotie die vorig jaar ontstond door beelden van praktijken in een Belgisch slachthuis in Tielt. Toen zeiden zowel de overheid als de vleessectoren dat dat in Nederland niet voorkomt.

Volgens de NVWA gaat een vergelijking met België nog steeds niet op. De waakhond laat in een reactie weten dat één slachthuis sinds 2016 dicht is. De meeste overtredingen waarvoor de slachthuizen de afgelopen jaren zijn beboet waren niet voldoende om een slachthuis te sluiten. "Er is permanent toezicht in de slachthuizen. Dit is niet het algemene beeld, het zijn incidenten."