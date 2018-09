Imre Nagy, de held van 1956 mag niet meer bij het parlement staan

Maar iedere Hongaar weet: als een winkel of restaurant 'om technische redenen gesloten' is, zijn de laatste dagen van dat bedrijf geteld. En dat geldt ook voor dit monument voor Nagy, de man die in 1956 tijdens de Hongaarse opstand tegen de Russen kortstondig premier was en daarom in 1958 werd opgehangen en in een massagraf gedumpt. Twee weken geleden besloot de regering dat hij weg moet van het pleintje vlakbij het parlement waar hij nu staat.

'Nagy was een held. Weet u dat?', meldt een ander bordje dat actievoerders uit protest op het bruggetje hingen. Maar veel Hongaren willen dat niet meer weten. Onder hen premier Viktor Orbán, de man die nota bene nationale faam verwierf toen hij in 1989 tijdens de plechtige herbegrafenis van Nagy de nog steeds aanwezige Sovjettroepen opriep het land te verlaten.