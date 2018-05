Importheffing: waar gaat de Amerikaanse vishaakjesfabriek straks zijn staal halen?

Niet alles in Amerika komt uit China. Vishaakjes, nietjes, scheermesjes, pianosnaren... ze worden gewoon in de VS geproduceerd. Wel vaak met staal uit het buitenland en daarom raken de invoerheffingen van president Trump veel Amerikaanse bedrijven.

Neem de roemruchte Eagle Claw-vishaakjes van het familiebedrijf Wright McGill uit Denver. Al 90 jaar ‘made in the USA’, melden ze trots. Voor staal dat ijzersterk blijft na verhitting en dat niet gaat roesten na een dag in het water, moesten ze naar Japan. Jaarlijks kopen ze daar 4500 kilo staal, vertelt chemisch deskundige Amanda Kimball.

Dat staal is 25 procent duurder geworden door de heffingen waarmee Amerika de eigen staalindustrie wil beschermen. Omdat Wright McGill op een ontheffing hoopt van het Amerikaanse ministerie van handel heeft Kimball een flinke stapel papieren ingevuld. Ze is niet de enige: meer dan drieduizend bedrijven zien een flinke kostenpost opdoemen en vragen om een uitzondering voor hun staal. Ze maken scheermesjes (Wilkinson), oliebuizen, nietjes voor de bouw, onderdelen voor de auto- of luchtvaartindustrie, stalen tuinschuurtjes, noem maar op.

De ingediende documenten zijn publiek toegankelijk, ook voor concurrenten. Veel bedrijven schrijven aan het ministerie dat de gebruikte staalsoort in de VS niet beschikbaar is of onvoldoende kwaliteit heeft. Ze merken op dat de heffingen tot hogere prijzen leiden, wat de concurrentie met bijvoorbeeld China lastig maakt.

Innovatie

Eagle Claw moest naar Japan om te innoveren. Het is een kernbegrip voor het vissersmerk dat in de jaren twintig van de vorige eeuw begon met een vinding van Drew McGill. Hij deed wat hij het liefste deed - vissen in de Colorado-rivier - en zag adelaars over het water scheren, zo gaat de anekdote. Zo hebberig als hun vogelklauwen was zijn alledaagse vishaak niet. McGill ontwikkelde de geklauwde vishaak waarvan Eagle Claw er nu jaarlijks 300.000 verkoopt.

Innovatie betekent niet alleen een geavanceerde productielijn - in 1948 had Wright McGill de eerste automatische vishaakmachines ter wereld. Maar ook een zoektocht naar het beste staal. Dat is het werk van Kimball. “Na verhitting kan staal breekbaar worden. Daarom heb ik samen met de Japanse producent Jicam Pacific een nieuwe, sterke legering ontwikkeld.” Ze heeft eerst wel gebeld met Amerikaanse staalproducenten. "Maar die vonden de hoeveelheid die wij nodig hebben te klein en waren niet geïnteresseerd."

Zoals Eagle Claw melden veel meer bedrijven dat hun staal niet beschikbaar is in de VS. Of dat de kwaliteit onvoldoende is. Zo maakt American Leakless Company uit Athens, Alabama, stalen pakkingen voor auto’s. Jaarlijks koopt het 120 ton staal in Japan. “Vergelijkbaar binnenlands staal kan niet tegen de hoge temperatuur bij het coaten”, melden ze het ministerie. Andere ondernemers verwachten dat ze zonder ontheffing de concurrentiestrijd verliezen. R.M. Creations uit New Jersey haalt jaarlijks 400 ton Zuid-Koreaans staal uit Vietnam en levert ook aan de auto-industrie. “Invoerheffingen zullen ons financieel raken en mogelijk verplaatsen onze klanten hun productie naar andere landen”, schrijft het bedrijf uit South Plainfield.

“Als laatste Amerikaanse maker van stalen schuurtjes” moet Arrow Sheds vooral concurreren met China. Ze gebruiken tinplaten en zeggen dat staalmakers in de VS, zoals US Steel of Arcelor Mittal, daarvan te weinig produceren. Daarom halen ze 400 ton staal uit Taiwan en Thailand. De heffingen zetten 200 Amerikaanse banen op het spel, aldus Arrow Sheds.