Importheffing op staal levert enkele winnaars op, maar vooral verliezers

De Verenigde Staten gaan vanaf volgende week importheffingen opleggen voor buitenlands staal en aluminium. President Donald Trump kondigde donderdagavond Nederlandse tijd een heffing van 25 procent op staal en 10 procent op de invoer van aluminium aan, ongeacht de herkomst ervan. Dat is volgens hem nodig omdat de staalindustrie tientallen jaren oneerlijk is behandeld door andere landen.

We laten anderen niet zomaar profiteren van ons land, de bedrijven en werknemers Donald Trump op Twitter

Met de heffingen lost Trump een verkiezingsbelofte in. Op Twitter zei hij eerder: ‘We laten anderen niet meer zomaar profiteren van ons land, de bedrijven en werknemers, we willen vrije en eerlijke handel’. Later zei hij: “Jullie zullen voor de eerste keer in lange tijd bescherming hebben”.

Trump kon kiezen uit drie handelsbarrières voorgelegd door het Amerikaanse ministerie van handel, en lijkt voor het zwaarste sanctiepakket gekozen te hebben. De handelsbeperking kent enkele winnaars, maar vooral verliezers.

Winnaars zijn er aan Amerikaanse zijde. Staalproducenten uit de VS hebben agressief gelobbyd tegen concurrentie uit China en Zuid-Korea. De verwachting is dat de handelsbeperking staalprijzen omhoog zal stuwen en dat is gunstig voor Amerikaanse staalgiganten als AK Steel, Nucor en U.S. Steel. Aandelenkoersen van staalproducenten schoten omhoog.

De BBC zocht uit dat Amerika vier keer meer staal importeert dan exporteert

De meeste beurskoersen in de VS daalden echter. Veel Amerikaanse bedrijven, bijvoorbeeld in de auto-industrie, kunnen geschaard worden onder de verliezers. De BBC zocht uit dat Amerika vier keer meer staal importeert dan exporteert, een hogere staalprijs kan de concurrentiepositie van Amerikaanse bedrijven aantasten.

Andere verliezers komen uit het buitenland. Hoewel de importheffingen voornamelijk gericht zijn tegen staalgrootmacht China – dat inmiddels al tegenmaatregelen onderzoekt – zullen ook landen dichter bij huis geraakt worden. Hieronder buurland en bondgenoot Canada, nu nog de grootste staalleverancier aan de VS.