Imponerende comeback Djokovic

Helemaal terug van heel ver weggeweest. Met zijn vierde Wimbledon­titel heeft Novak Djokovic een imponerende en opmerkelijke comeback op het hoogste niveau gemaakt. De afgelopen vijftien maanden werd de 31-jarige Serviër vaak overmand door twijfel, frustratie en teleurstelling. Maar, zo zei hij gisteren na zijn zege in de finale op Kevin Anderson, nooit raakte hij het geloof in eigen kunnen kwijt. “Een deel in mij gelooft altijd in mijn mogelijkheden.”

Lees verder na de advertentie

Na zijn nederlaag op Roland Garros tegen Marco Cecchinato zag Djokovic het nog als een serieuze optie om het grasseizoen over te slaan. Opnieuw had hij op een grandslamtoernooi niet zijn beste tennis kunnen laten zien. Wat heb ik in deze vorm te zoeken op Wimbledon, moet hij in Parijs hebben gedacht. Na twee dagen zette hij die negatieve gedachten uit het hoofd en zette hij koers richting Londen.

Ik ken niemand die zijn hele leven positief kan blijven en altijd honderd procent vertrouwen in zichzelf heeft. Zo is het leven, we zijn allemaal mensen Djokovic

Hij accepteerde een wild card voor het toernooi van Queens waar hij pas in de finale verloor van Marin Cilic. Een serieuze opsteker in de aanloop naar Wimbledon, waar Djokovic de laatste twee jaar tegen sportieve en fysieke tegenslagen aanliep. In 2016 verloor hij als titelverdediger in de derde ronde van Sam Querrey en in 2017 moest hij in de kwartfinales tegen Tomas Berdych opgeven met een elleboogblessure.

Op Wimbledon merkte Djokovic dat hij langzaam maar zeker zijn beste vorm benaderde. Indrukwekkend was de manier waarop hij in de intense en zinderende halve finale Rafael Nadal versloeg. Na de winst in vijf sets had Djokovic moeite zijn gevoelens onder woorden te brengen. Zijn gedachten gingen terug naar de duistere maanden in zijn carrière, gemarkeerd door motivatieproblemen en een elleboogoperatie.

“Het was een tijd vol twijfel, frustratie en teleurstelling”, draaide Djokovic de film terug. “Daar krijgt ieder mens mee te maken. Ik ken niemand die zijn hele leven positief kan blijven en altijd honderd procent vertrouwen in zichzelf heeft. Zo is het leven, we zijn allemaal mensen. Maar ik heb altijd geloof gehad dat het goed zou komen. Het is voor mij moeilijk om te tennissen en niet te geloven dat ik de beste kan zijn in wat ik doe.”

Novak Djokovic net na de winnende slag. © EPA

Nadat hij voor de start van het gravelseizoen terugkeerde bij zijn oude coach Marian Vajda begon Djokovic te geloven in een geslaagde comeback. In Rome gaf hij gravelkoning Nadal serieus partij, op het gras van Wimbledon was hij te goed voor de Spaanse nummer één van de wereld. In een intense partij, verdeeld over twee dagen op een overdekt Centre Court steeg Djokovic tot grote hoogte: 6-4, 3-6, 7-6 (9), 3-6 en 10-8.

De partij tegen Nadal (‘Voor mij de ultieme test’, zei Djokovic) werd door velen al gezien als de finale, zeker omdat Anderson twee afmattende partijen achter de rug had. De Zuid-Afrikaan leek gisteren inderdaad aan het eind van zijn Latijn en werd na de eerste set behandeld aan de rechterarm. Na de eerste twee eenzijdige sets herpakte Anderson (32) zich toch. Hij kreeg zelfs vijf setpoints, voordat hij alsnog in de tiebreak capituleerde: 6-2, 6-2 en 7-6 (4).

Na de triomf proefde Djokovic, net als in 2011, 2014 en 2015 van het Londense gras. Een dubbel portie, zo zoet smaakte de overwinning. “Dit is een heilige plek en er is geen betere plaats op de wereld dan Wimbledon om als tennisser terug te keren.” Ontroerd was hij door de aanwezigheid van zijn zoontje Stefan die tijdens de ceremonie bij moeder Jelena zat. “Het was de eerste keer dat ik iemand ‘papa, papa’ hoorde roepen.”