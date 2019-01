Impasse tussen Ryanair en het personeel duurt voort

Zo’n 140 medewerkers van luchtvaartmaatschappij Ryanair kwamen begin november plotseling op straat te staan, toen Ryanair zijn standplaats in Eindhoven besloot te sluiten. Het conflict tussen de vliegtuigmaatschappij en de werknemers is nog altijd niet opgelost. Deze week bleek dat het UWV de aanvraag voor collectief ontslag van Ryanair niet in behandeling neemt. Vijf vragen over deze slepende affaire.

Waarom sloot Ryanair de vliegbasis in Eindhoven? Vanwege economische omstandigheden. Tenminste, dat zegt Ryanair zelf. Pilotenvakbond VNV en FNV Luchtvaart betwisten dit. Zij wijzen erop dat Ryanair het merendeel van de vluchten van en naar Eindhoven nog steeds uitvoert, maar dan met personeel dat vliegt vanaf een andere plek. Volgens de vakbonden zou Ryanair de basis alleen maar hebben gesloten om het personeel te straffen voor de stakingen. Met die stakingen wilden de werknemers van Ryanair betere arbeidsvoorwaarden afdwingen.

Wie heeft er gelijk? De rechter geeft de werknemers gelijk. Hij oordeelde in een zaak die was aangespannen door zestien piloten dat de sluiting een sanctie was voor de stakingen. De rechter baseerde zich hierbij op een brief van eind september waarin Ryanair dreigde de basis te sluiten als het personeel het werk zou onderbreken. Ryanair wilde het personeel gedwongen overplaatsen naar andere standplaatsen, onder meer in Zuid- en Oost-Europa en Noord-Afrika, maar daar heeft de rechter een stokje voor gestoken. Hij oordeelde bovendien dat de medewerkers gewoon doorbetaald moesten worden, omdat Ryanair het besluit om de standplaats te sluiten nooit had mogen nemen.

Wat is er sinds de sluiting van de vliegbasis op Eindhoven gebeurd met het personeel van Ryanair? Onder de 93 cabinemedewerkers waren zo’n tien arbeidskrachten, die volgens Iers recht zijn ontslagen tijdens hun proeftijd. De Ierse proeftijd duurt echter een stuk langer dan de Nederlandse proeftijd. FNV Luchtvaart heeft daarom gisteren deze ontslagen aangevochten bij de rechter. Ook enkele van de 49 piloten die Eindhoven als standplaats hadden zijn ontslagen in hun Ierse proeftijd. Verder zijn 13 piloten die werkten als zelfstandige de laan uit gestuurd. Volgens pilotenvakbond VNV ging het hier om schijnzelfstandigen. Vijftien cabinemedewerkers zijn zo gebonden aan Eindhoven dat overplaatsing geen optie was. Dat geldt ook voor zestien piloten. Voor hen heeft Ryanair collectief ontslag aangevraagd bij het UWV. Zolang er geen sprake is van ontslag worden de medewerkers gewoon doorbetaald. De rest van de piloten en cabinemedewerkers heeft of een andere baan gevonden of de overplaatsing aanvaard tegen een kleine schadeloosstelling.

Waarom neemt het UWV het collectief ontslag niet in behandeling? UWV neemt een collectief ontslag alleen in behandeling als er een serieuze poging is gedaan om te spreken met de vakbonden over het collectief ontslag. Ryanair heeft hier nog tot eind januari de tijd voor. De vakbonden willen met Ryanair vooral praten over het nut en noodzaak van de sluiting van de vliegbasis.

Hoe gaat het nu verder? In theorie kunnen de vakbonden tot een overeenkomst komen met de vakbonden over een ontslagvergoeding. Stel dat zij er niet uitkomen en het UWV neemt de aanvraag tot collectief ontslag in behandeling, dan nog wordt het een lastige zaak voor Ryanair. Twee hoogleraren zeiden eerder in Trouw dat het UWV met de nodige argwaan naar deze aanvraag zal kijken, omdat de rechter heeft vastgesteld dat het een sanctie voor staken betreft. Mocht het UWV geen ontslagvergunning verlenen dan kan Ryanair de zaak voor de kantonrechter laten komen.