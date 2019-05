Immuuntherapie lijkt meer kans op genezing van kanker te bieden, maar er is geen geld voor onderzoek

Immuuntherapie is het vlaggeschip van de oncologie. Een nieuw wapen, dat met uiterste precisie de strijd aanbindt tegen kanker. Bij immuuntherapie worden de afweercellen van het eigen lichaam ingezet om de tumor op te ruimen. De successen zijn opmerkelijk. Patiënten met uitgezaaide tumoren, die vaak al opgegeven waren, genazen soms volledig.

Soms, want de therapie is geen wondermiddel. Ze werkt niet tegen alle vormen van kanker. En zelfs bij de succesvolste toepassing, de melanomen, hebben slechts twee op de vijf patiënten er baat bij. Bij de anderen komen de afweercellen toch niet door de verdedigingslinie van de tumor heen. Of de bijwerkingen van de therapie zijn zo fors dat de behandeling moet worden gestaakt.

Dat is niet het enige voordeel. De tumor zelf is na immuuntherapie kleiner geworden en dus makkelijker operatief te verwijderen. Bovendien kan de patholoog aan het uitgenomen tumorweefsel zien hoe goed de immuuntherapie is aangeslagen. Nu moet een arts voelen of op röntgenbeelden vaststellen of de tumor is gegroeid.

Het idee van Blank en Schumacher was: als de therapie vóór de operatie wordt ingezet, krijgen de afweercellen de kans de gehele tumor te leren kennen. “Een tumor bestaat namelijk niet uit één type kankercel”, zegt Blank. “Er zit heel veel variatie in.” Als de gehele tumor nog aanwezig is, is de kans groter dat de afweercellen ook de kankercellen opsporen die zich elders in het lichaam hebben verstopt.

Dat moet beter kunnen, vonden de oncologen Christian Blank en Ton Schumacher van het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam. We moeten de immuuntherapie op een geschikter moment inzetten. Nu is het vaak het laatste redmiddel, en wordt het alleen gegeven als patiënten ver uitgezaaide kanker hebben. De tumor wordt eerst operatief verwijderd, waarna het immuunsysteem met hulp van de therapie de achtergebleven kankercellen mag opruimen.

Na twee jaar was bij zes patiënten de ziekte teruggekeerd, vier van deze zes waren overleden. De overige veertien waren nog steeds tumorvrij; zes uit de groep die eerst was geopereerd en acht uit de tweede groep. En bij die acht was goed te zien dat de afweercellen de tumor hadden weten te vinden. Dat was hoopgevend maar bijna iedereen (90 procent) kreeg te maken met ernstige bijwerkingen. De afweercellen vallen namelijk ook gezonde organen aan. Eén patiënt hield er diabetes aan over, zeven kregen problemen met de schildklier.

Vorig jaar oktober presenteerden Blank en Schumacher de resultaten van een verkennend fase I-onderzoek. Twintig melanoompatiënten met uitzaaiingen in de lymfklieren deden eraan mee. Normaal zijn hun vooruitzichten slecht: meer dan de helft is na vijf jaar overleden. In dit onderzoek kreeg de helft een standaardbehandeling: eerst operatief verwijderen, dan vier immuunkuren. De andere helft kreeg twee kuren, een operatie en dan weer twee kuren.

Dat was de uitdaging voor de vervolgstudie: is er een schema van kuren met minder bijwerkingen? De artsen rekruteerden dit keer negentig patiënten met uitgezaaide huidkanker die ze in drie groepen verdeelden, elk met een eigen kuurschema. Omdat de eerste studie had laten zien dat twee kuren al een veelbelovend effect hadden, besloten ze voor dit fase II-onderzoek het aantal kuren te minderen en daarnaast te variëren met verschillende soorten remmers.

Gisteren publiceerden ze hun resultaten in vakblad The Lancet Oncology. Die waren gunstig. De onderzoekers bleken een doseringsschema te hebben gevonden waarbij nog maar 20 procent van de patiënten ernstige bijwerkingen had. Met deze dosering was de tumor bij bijna 80 procent van de patiënten kleiner geworden. Bij meer dan de helft was hij zelfs helemaal verdwenen. “We hebben nu aangetoond dat we met minder kuren en lagere doseringen hetzelfde effect kunnen bereiken”, zegt Lisette Rozeman, die als promovenda de eerste onderzoeker was in deze studie.

In deze studie zijn alle patiënten na de kuren nog geopereerd waarbij behalve de tumor ook de nabije lymfklieren zijn verwijderd. “Maar bij patiënten bij wie de immuuntherapie heel goed aanslaat, is de kans heel klein dat de ziekte terugkomt. We moeten ze wel veel langer volgen om daarvan zeker te zijn”, zegt ze. “Maar als dat zo blijkt te zijn, kunnen we de operatie wellicht weglaten.”