IMF optimistischer over groei eurozone, pessimistischer over Britse economie

Volgens de rekenmeesters van de organisatie gaat de economie in de eurolanden dit jaar naar verwachting gemiddeld 1,9 procent vooruit en volgend jaar 1,7 procent. Bij de vorige raming in april was dat nog 1,7 en 1,6 procent.



Het IMF constateert dat veel landen in Europa in de eerste maanden van dit jaar verrassend sterke groeicijfers lieten zien. Vooral in Spanje en Italië ziet de situatie er inmiddels heel wat zonniger uit. Nu onder meer de Franse presidentsverkiezingen achter de rug zijn, lijken ook de politieke risico's in het eurogebied weer wat afgenomen.



In Groot-Brittannië, waar de brexit met name een factor van onzekerheid vormt, is de situatie precies het tegenovergestelde: daar ging het in het eerste kwartaal juist allemaal wat minder dan eerder voorspeld. Het IMF rekent bij de Britten voor dit jaar nu nog maar op 1,7 procent groei, waar aanvankelijk 2 procent werd gezegd. Voor 2018 blijft de prognose ongewijzigd op 1,5 procent.

Geen profijt van Trump Het fonds kijkt sowieso verschillend aan tegen de ontwikkelingen op diverse plekken in de wereld. De groeiramingen voor China werden vorige maand bijvoorbeeld nog iets opgeschroefd. Voor de Verenigde Staten zijn de verwachtingen eind juni juist verlaagd. Het IMF stelde er niet langer vanuit te gaan dat de Amerikaanse economie op korte termijn profiteert van het beleid van president Donald Trump.



De wereldwijde groeiverwachting is in de maandag gepubliceerde juli-update van de zogeheten World Economic Outlook niet herzien. Het IMF denkt nog steeds dat de wereldeconomie dit jaar per saldo 3,5 procent aandikt en volgend jaar 3,6 procent. Het groeitempo zit dus in de lift, maar van een krachtige wereldwijde economische groei zoals voor de crisis wel gebruikelijk was is voorlopig nog geen sprake.

