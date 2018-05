IMF bezorgd over groeiende probleemschulden Afrika

Na een flinke dip herstelt de economie zich in de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht dit jaar 3,5 procent groei. Klinkt goed, maar dit positieve beeld is een mozaïek van heel verschillende landen met elk hun eigen problemen, blijkt uit de analyse die het fonds gisteren in Ghana presenteerde. Daarbij zijn vooral de toenemende schulden zorgwekkend.

Sommige economieën groeien hard, zoals Ivoorkust, Ethiopië, Ghana en Senegal, met 6 of meer procent. In andere landen kromp de economie vorig jaar echter per hoofd van de bevolking, een terugval die dit jaar mogelijk doorzet.

Olieproducerende landen zoals Nigeria en Angola moeten nog altijd bijkomen van de in 2015 gekelderde olieprijs. Dat ook andere grondstofprijzen daalden - ijzererts, steenkolen, koper of katoen - zorgde voor flinke begrotingsproblemen in Afrikaanse landen. Het IMF maakt zich zorgen over een belangrijk gevolg daarvan: door oplopende schulden zijn veel Afrikaanse landen kwetsbaarder geworden.

Landen hebben volgens het IMF een probleemschuld als ze hun verplichtingen met moeite kunnen voldoen of zelfs al een be­ta­lings­ach­ter­stand hebben

Sinds 2011 daalde het aantal Afrikaanse landen met problematische schulden. Maar die trend is dus gekeerd. Van de 35 landen met een laag inkomen die het IMF met een speciaal fonds ondersteunt, heeft 43 procent een probleemschuld of loopt het risico daarop. In 2014 was dat nog 18 procent.

Tsjaad, Eritrea, Mozambique, Congo-Brazzaville, Zuid-Soedan en Zimbabwe zijn er het slechtst aan toe. In Mozambique is de overheidsschuld bijvoorbeeld in enkele jaren verdubbeld naar meer dan 100 procent van het bruto binnenlands product. De posities van Zambia en Ethiopië zijn flink verslechterd. Landen hebben volgens het IMF een probleemschuld als ze hun verplichtingen met moeite kunnen voldoen of zelfs al een betalingsachterstand hebben.

Rentebetalingen "In sommige landen nemen de rentebetalingen een flinke hap uit de begroting, wat ten koste gaat van uitgaven in de gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur", zei directeur Abebe Aemro Selassie van de afdeling Afrika van het IMF gisteren. Zo'n 10 procent van de overheidsinkomsten gaat nu op aan rentebetalingen, twee keer meer dan in 2013. Dit percentage is de mediaan, de helft van de landen is dus meer kwijt. Rentebetalingen en begrotingstekorten zijn niet de enige oorzaken van de oplopende problemen. In Congo-Brazzaville en Mozambique kwamen onbekende schulden boven water. In sommige landen is de economie gekrompen, waardoor de schuld relatief groter is geworden. Conflicten, verlieslijdende staatsbedrijven en grote publieke werken spelen een rol. Doordat het merendeel van de leningen uitstaat in buitenlandse valuta, zijn de landen gevoelig voor koers­schom­me­lin­gen De lage rentes maakten het de laatste jaren verleidelijk om geld bij te lenen. Nu de Amerikaanse centrale bank de rente stapsgewijs verhoogt, kunnen lenende landen dat gaan voelen als een schuld afloopt en moet worden verlengd. Doordat het merendeel van de leningen uitstaat in buitenlandse valuta, zijn de landen gevoelig voor koersschommelingen: schulden kunnen opeens veel zwaarder wegen.