IKEA-oprichter Ingvar Kamprad overleden

Kamprad werd in 1926 geboren in Småland. Op elfjarige leeftijd wist hij al geld te verdienen door de verkoop van lucifers, zaden en kerstboomdecoraties. Na het behalen van zijn middelbare schooldiploma kreeg Kamprad van zijn vader wat startkapitaal en zette hij zijn bedrijfje voort in het tuinhuisje achter de boerderij van zijn ouders.

Op zijn 21ste richtte Kamprad IKEA op. De letters verwijzen naar zijn initialen en de eerste letters van de boerderij en het dorp waar hij opgeroeide, Elmtaryd en Agunnaryd. Tegenwoordig werken bij IKEA in meer dan vierhonderd vestigingen naar schatting 194.000 mensen. Het bedrijf, waarvan het hoofdkantoor sinds 2010 in Nederland is gevestigd, heeft een jaarlijkse omzet van circa 38 miljard euro.

Kamprad kwam in 1994 in opspraak, toen bekend werd dat hij in zijn jeugd pro-na­zi­bij­een­kom­sten bijwoonde

Terwijl zijn bedrijf groeide, verliet Kamprad zijn geboorteland in de jaren zeventig voor een bestaan in de Zwitserse stad Lausanne. Reden voor hem waren de hoge belastingen in Zweden. "Een kostenpost, die evenals andere kosten tot een minimum beperkt moeten worden", liet hij weten. Het was voor Kamprad een manier om het voortbestaan van IKEA te garanderen.

Door het moederbedrijf onder te brengen in verschillende bedrijven en stichtingen in allerlei landen, omzeilde Kamprad veel belastingen. Hij zou een ondoorgrondelijk netwerk van stichtingen en ondernemingen hebben gecreëerd. Toen dat naar buiten kwam, werd zijn IKEA doelwit van een strijd tegen belastingontduiking door de Europese commissie.

Kamprad kwam in 1994 ook al eens in opspraak, toen bekend werd dat hij in zijn jeugd pro-nazibijeenkomsten bijwoonde. De Zweed zei daarop dat het 'de grootste fout van zijn leven' was en dat hij zeer veel spijt had van dat deel van zijn leven.

Nadat zijn vrouw in 2011 overleed, keerde Kamprad twee jaar geleden terug naar Zweden. Hij had daar op persoonlijke titel al meer dan veertig jaar geen belastingen betaald, maar na zijn terugkeer moest de Zweed er toch aan geloven. De belastingdienst eiste van hem een bedrag van zes ton.

