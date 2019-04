Ik vroeg aan de tandarts of ik doodging. ‘Niet nu, maar je hebt wel een gezonde kies doormidden gekauwd’

Al een tijdje had ik last van mijn tandvlees. Ik ging naar de tandarts en ze zei dat ik stress had. Ze zei: “Het komt allemaal goed, je tandvlees is ontstoken, maar het hele gebeuren (zo noemde ze het echt) is op z’n retour.” Ik snap nooit precies wat artsen zeggen, ze plaatsen niet zelden een aantal woorden achter elkaar die niet specifiek naar iets verwijzen, noch iets uitleggen of verklaren, maar toch geloof ik alles wat ze zeggen.

Een paar jaar geleden ging ik met een verdikt borstbeen naar het ziekenhuis om het bot te laten onderzoeken. Op het formulier met de diagnose dat ik mee terug naar huis kreeg, stond te lezen: ‘Binnen de grenzen van normaal’. Ik wist niet wat het betekende, wát er dan precies binnen de grenzen van normaal was, en eigenlijk wist ik ook niet wat binnen de grenzen van normaal inhield. Welke grenzen dan? En wat is normaal? Toch vond ik het goed klinken. Dankzij mijn ouders weet ik twee dingen in het leven nooit met zekerheid vast te stellen. Namelijk wanneer iets normaal is en wanneer de grens bereikt is. Ik was allang blij dat mijn lichaam schijnbaar eigenhandig zowel de grens als de norm had weten vast te stellen.

De film laat zien hoe je leugens en pijn opzoekt als je naar vrijheid verlangt

Nu stuurde de tandarts me dus naar huis en hoewel de klachten steeds heviger werden en ik vrijwel niets meer kon eten met dat gebit van mij, dacht ik alleen maar aan wat de tandarts me had gezegd, dat het hele gebeuren ‘op zijn retour’ was.

Stukjes tandvlees Toen ik na een paar weken niet meer kon slapen van de pijn besloot ik terug naar de tandarts te gaan om te vragen of die extra pijn ook bij de ‘retour’ hoorde. Ik lag nog niet in de tandartsstoel of ze zei: “Dat ziet er niet goed uit”. Zoals woorden van artsen - of mensen die ergens verstand van hebben überhaupt - mij gerust kunnen stellen, kunnen ze me ook doen panikeren. Ik vroeg aan de tandarts of ik doodging. “Nee”, zei ze. “Je gaat nu niet dood, maar je hebt wel een gezonde kies doormidden gekauwd.” De ene helft van de kies viel er ongeveer meteen uit toen de tandarts eraan begon te trekken, maar de andere helft was stevig geworteld. Ik lag daar in de stoel te denken aan mijn persoonlijkheid en hoe je lichaam daar toch altijd weer een uiting van blijkt. Na heel wat getrek kwam ook het andere gedeelte van mijn kies eruit. Er waren allerlei zenuwen en stukjes tandvlees meegetrokken. Ik keek naar die kies en dacht terug aan de film ‘Dogtooth’ van regisseur Yorgos Lanthimos, die afgelopen jaar bekend werd met zijn film ‘The Favourite’. Toen ik ‘Dogtooth’ een jaar of tien geleden zag, had ik nog nooit van de filmmaker gehoord. © TR BEELD

Taallessen In mijn herinnering ging de film vooral over taal. Hoe taal altijd voor een eigen universum zorgt. Hoe dat universum de ene mens met de andere mens verbindt als ze dezelfde taal spreken, dezelfde woorden op eenzelfde manier begrijpen. Als je het zo bekijkt lag de wereld van de artsen en mijn wereld daadwerkelijk ver uit elkaar. Om bij de ander te horen, doe je soms alsof je elkaar begrijpt (binnen de grenzen van normaal). In ‘Dogtooth’ probeert een vader zijn jongvolwassen kinderen in een veilige, kleine wereld te houden door ze te vertellen dat er verschrikkelijke dingen gebeuren als ze over het hek klimmen, dat hun tuin van de normale wereld scheidt. Om ze te laten geloven in het universum dat hij zelf voor zijn kinderen heeft geschapen, koppelt hij andere betekenissen aan bestaande woorden. De kinderen krijgen een cassetteband te horen met taallessen, waarop iemand bijvoorbeeld zegt: “Een snelweg betekent: een heel sterke wind”. In plaats van ‘een weg voor snel gemotoriseerd verkeer’. En als er een plaat wordt opgezet van Frank Sinatra vertaalt de vader de songtekst naar een zogenaamde tekst van zijn eigen vader, die de voordelen van een hecht gezin bezingt. Volgens de regels van het huis mogen de kinderen pas buiten het hek als hun hoektanden (‘Dogtooth’) eruit vallen.