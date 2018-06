Ik heb geen Cito-toets nodig

Het is stil in de klas: groep 3 luistert aandachtig. De meesten althans. Moos kijkt namelijk uit het raam, Joey ligt onder de tafel zijn gum te zoeken en Kelly kijkt paniekerig om zich heen. Dan roept Ties enthousiast door de klas: 'Hee juf, ik heb een neef die Maarten heet!'

Het is weer tijd voor de Cito-toetsen. En dat is altijd een hele opgave in groep 3. Niet alleen voor de kinderen - lang stilzitten en constant de aandacht erbij proberen te houden - maar ook voor mij als leerkracht. Ik vraag me keer op keer af wat het belang is van het adaptief toetsen van zes- en zevenjarigen.

Ik weet als leerkracht toch dondersgoed welke stof ze onder de knie hebben, waar ze in uitblinken en waaraan nog extra aandacht moet worden besteed? Ik heb daar geen Cito- of aanverwante toets, met veelal strenge normering, voor nodig. Zo'n toets is en blijft een momentopname en zo'n score blijft het hele jaar aan een leerling kleven. Sterker nog: op basis daarvan stoppen we de leerling in een hokje (lees: instructiegroep). Is dat wat we willen?

Of ze nu hoog of laag scoren op de Cito-toetsen; voor mij zijn ze allemaal geslaagd

Taakgerichtheid, betrokkenheid tijdens instructies en de methodetoetsen geven mij voldoende informatie om een kind op de juiste manier te helpen of uitdaging te bieden. Vergeet ook niet dat elk kind op zijn of haar eigen tempo leert. Tot slot vind ik het veel belangrijker dat kinderen in groep 3 met plezier leren lezen zodat er een wereld voor ze opengaat, lekker in hun vel zitten en het naar hun zin hebben op school. Echt.