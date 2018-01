Ik ga naar Davos, ik ben in Davos en ik schud een belangrijk iemand de hand

Het is een twitterevenement bij uitstek, de jaarlijkse bijeenkomst van regeringsleiders, ceo’s en andere heel belangrijke mensen in het Zwitserse Davos. Wie bij het prestigieuze World Economic Forum mag zijn om mee te praten over de toekomst van de hele wereld, wil dat weten en wil dat vooral de rest van de aardbol luid en duidelijk laten horen.

Wat was het dus fijn dat het begin deze week sneeuwde als een gek. Zo konden de gebruikelijke tweets met de boodschap ‘ik ben aangekomen!’ vergezeld gaan van prachtige sneeuwplaatjes en opgewonden constateringen over sneeuwkettingen, files en muren van sneeuw. “Vooralsnog is het belangrijkste gespreksonderwerp de sneeuw”, was dan ook veel te lezen op twitter.

Dat kon niet lang duren natuurlijk. Iedereen die naar het Zwitserse bergdorp komt wil in ieder geval de indruk wekken dat er serieuze gesprekken en bijeenkomsten zijn en dat ieders intentie is ‘de wereld een stukje beter te maken’. En dus ging, toen het ophield met sneeuwen, een grote hoeveelheid plaatjes met panels en spreekgestoeltes voor de blauwe achtergrond met het logo van het WEF het net op. Zoals die van IMF-voorzitter Christine Lagarde die trots een exclusief vrouwengezelschap liet zien op het door mannen gedomineerde evenement.

In deze categorie vallen ook de ‘handschud-tweets’ en de ‘een-op-eengesprekken bij een plant of bloemstuk’. Zo probeerden de Britse premier Theresa May en de Amerikaanse president Donald Trump eensgezindheid uit te stralen in gemakkelijke stoelen voor hun vlaggen, bloemen ertussen. Eén van de opvallende gasten in Davos was de Indiase premier Narendra Modi (ruim 39 miljoen volgers op Twitter) die zowaar de hand schudde van onze eigen koningin Máxima en al zijn handenschudfoto's op Twitter zette.

De berichten ‘ik ben op weg’, ‘ik ben er’, ‘ik ben bij een belangrijke bijeenkomst’ en ‘ik ontmoet een bekend persoon’ overheersten dus in de berichten met #wef en #davos afgelopen week. De inhoud van alle besprekingen kon daar echter af en toe toch wel doorheen dringen. Zo werd geregeld de indrukwekkende ‘Global risks interconnections map’ rondgezonden, een kaart van de problemen die de wereld bedreigen en de verbanden daartussen. Zoals door Unilever-topman Paul Polman. De kaart laat in één oogopslag zien welke dreigingen degenen die aan de knoppen zitten het hoofd moeten bieden. Extreem weer is er daar maar één van, centraal in het midden prijkt de uitdaging ‘grote sociale instabiliteit’.

Bij zo’n in het oog lopend evenement op een mondaine locatie ontstaat ook altijd twitterruis aan de zijlijn, van niet-aanwezigen. Kritische 'tweeps' wezen vooral op de vele privéjets waarmee de bezoekers naar Zwitserland waren komen vliegen om onder andere te praten over … het klimaat.

