Ik, diplodocus, schep intussen verder in mijn eigen graf

Maar de omzet steeg, de winst ook en de schuld van de onderneming is betrekkelijk klein, dus de aangesloten kranten in Nederland en België staan er goed voor.

Het is echter de kunst een digitaal verdienmodel te vinden

Dat is niet omdat de adverteerders weer in de rij zouden staan om achterkanten van krantenpagina's te vullen en ook niet omdat er nu zoveel meer klassieke papieren abonnementen worden afgenomen; de groeicijfers zijn er vooral vanwege de groei in digitale abonnementen of in mengvormen - dus digitaal met een zaterdagkrant in de bus.

Het bedrijf heeft in die digitale sector met enig risico miljoenen geïnvesteerd en zie aan, ze komen ook weer terug, dus dat maakt van Van Thillo iets van een ziener.

Van Thillo hoefde het wiel niet uit te vinden overigens; natuurlijk zijn kranten wereldwijd in de weer hun dure klassieke papier te laten samengaan of om te wisselen voor content op schermen. De Britse Independent bestaat alleen nog maar digitaal. Het is echter de kunst een digitaal verdienmodel te vinden, of om Van Thillo te citeren: 'Het is nu zaak om het juiste zakelijk model te vinden dat duurzaam succes brengt in een totaal nieuwe marktomgeving.'

Digitale storm In het maartnummer van het Amerikaanse blad Wired - dat zich richt op nieuwe ontwikkelingen in de technologie - stond een uitvoerig stuk over The New York Times, toch een beetje hét model van de internationale krantengemeenschap. Op het omslag de chique sobere uitgever van het familiebedrijf dat de NYT nog steeds is; Arthur Gregg Sulzberger staat sinds kort zijn vader bij in de leiding van de onderneming. De NYT maakt sinds het aantreden van Trump een stormachtige groei in (digitale) abonnementen door, want de vraag naar echte journalistiek is groter dan ooit. Maar Trump gaf slechts een zetje aan een strategische omslag van de krant; die investeert zwaar in journalistieke kwaliteit naast een groot aanbod van online-diensten - alsook alle mogelijke applicaties. Tekst loopt door onder afbeelding © Wim Boevin000

Van alle markten thuis Het is een onderneming geworden met niet alleen honderden journalisten, maar ook met ontwerpers, programmeurs, data-wetenschappers en productmanagers. Die leveren op allerlei platformen(betaalde) apps aan, voor het streamen van persconferenties, demonstraties en partijbijeenkomsten, maar ook voor literatuur, voor film, voor kookrecepten en kruiswoordpuzzels. Ook is er een app voor VR-films - dan kun je zelf de bevrijding van Falluja meemaken. Met dit filmpje van 11 minuten won de NYT een Pulitzerprijs. Alle redacteuren krijgen trainingen in camerawerk en me­dia­pre­sen­ta­tie en de papieren dinosauriërs uit het analoge tijdperk worden uitgekocht En de mensen willen betalen. De omzet uit het digitale aanbod stijgt spectaculair en kan met deze groeisnelheid de print-editie in 2020 overbodig maken. Alle redacteuren krijgen trainingen in camerawerk en mediapresentatie en de papieren dinosauriërs uit het analoge tijdperk worden uitgekocht, als onbruikbare dieren uit de kudde geplukt. Bravo dus voor de Sulzbergers en de Van Thillo's en ik, diplodocus, schep intussen verder in mijn eigen graf.

