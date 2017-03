IJzervlechters nog steeds onderbetaald

“Ze worden correct en op tijd uitbetaald”, klonk het begin februari uit de mond van gedeputeerde Sietske Poepjes van de provincie Friesland. Haar uitspraak richtte zich op de onderbetaalde ijzervlechters die tussen 2013 en 2016 hebben meegebouwd aan het project ‘Centrale As’ in het Friese Burgum. Maar anderhalve maand later is nog geen cent van hun achterstallige loon overgemaakt. Kom die belofte zo snel mogelijk na, zegt vakbond FNV nu in een brief tegen de provincie.

Begin februari bracht de inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) naar buiten dat een deel van de ijzervlechters die in opdracht van de provincie bouwden aan een brug, aquaduct en verschillende wegen ver onder de bouw-cao werden betaald. Bouwlieden met acht jaar ervaring waren ingeschaald als hulpje in de bouw en moesten het doen met 2000 euro bruto in de maand. Schijnzelfstandigen kregen een uurloon van 21 euro, waar de belastingen en verzekeringen nog van af moesten. En ijzervlechters uit Den Haag, die op elke werkdag 420 kilometer aflegden, kregen één euro aan reiskostenvergoeding per uur.

Gedeputeerde Poepjes sprak er schande van. “In naam van de provincie wordt hier gewerkt. Als er iets niet in orde is, moet dat opgelost worden”, zei Poepjes tijdens een Statenvergadering op 15 februari. Een onderaannemer zou de contactgegevens van de betreffende ijzervlechters opsporen en hoofdaanemer Mobilis was bereid het achterstallig loon te betalen. In het Friesch Dagblad benadrukte Poepjes: “Uit gesprekken die ik heb gehad met de directeur van Mobilis blijkt dat ook hij not amused is over deze misstanden en vindt dat het moet worden rechtgezet. Ik heb er vertrouwen in dat de nabetaling geregeld wordt en dat het bijna terstond zal gebeuren. Ik zal daarop ook toezien.”

Onbekend onderzoek loopt nog

Maar veel is er nog niet rechtgezet, blijkt nu. “Het onderzoek loopt nog”, zegt een woordvoerder van hoofdaannemer Mobilis. Om welk onderzoek het gaat, is onduidelijk. Vakbond FNV vermoedt na overleg met de provincie en de aannemers dat de twee partijen de bevindingen van de Inspectie SZW in twijfel trekken. Het huidige onderzoek zou moeten achterhalen of er daadwerkelijk sprake was van onderbetaling. Mobilis blijft zelf vaag over de inhoud. “Als er onderbetaald is, moet onderzocht worden om welk bedrag het gaat”, stelt een woordvoerder. Dus de bevindingen van de Inspectie worden niet in twijfel getrokken? “Daar kan ik niets over zeggen. Dat weet ik zo niet.”

De provincie is stelliger. “Nee, nee, nee. De Inspectie SZW wordt absoluut serieus genomen”, aldus Poepjes’ woordvoerder. Wanneer kunnen de ijzervlechters dan hun achterstallige loon verwachten? De provincie en aannemers laten zich er (nog) niet over uit. Mobilis verwijst naar een verklaring waarin gesproken wordt van ‘vermeende onderbetaling’. En de provincie presenteert vandaag in een brief de laatste stand van zaken. “Voor die tijd communiceren we niks.”

FNV-bestuurder Margreet Pasman, die in juni vorig jaar al bij de provincie aankaartte dat het niet in de haak is op de bouwplaats van de Centrale As, is er niet gerust op. “Ik vind het stuitend dat ondanks alle toezeggingen nog niets is nabetaald. Put your money where your mouth is.”