IJzersterke Froome pakt de leiding na knotsgekke Giro-etappe

Het was een rit met talloze verhalen: Simon Yates? Als leider helemaal weggereden. Tom Dumoulin? Nog steeds tweede, maar wel achter iemand anders.Chris Froome? Opeens leider, nadat hij eerder nog op ruim drie minuten van de leiderstrui stond.

Juist weer Froome, de Brit die misschien al lang geschorst had moeten worden omdat hij in de Ronde van Spanje vorig jaar positief testte op Salbutamol. Ja, juist die Froome rondde een solo van liefst 81 kilometer over drie bergen succesvol af.

Hij vertrok op weg naar het hoogste punt van de Ronde van Italië, de Colle delle Finestre, Froome. Die berg met het laatste onverharde stuk over smalle weg zonder vangnet in het ravijn aan de rechterkant en met besneeuwde hellingen gaf de Giro extra cachet, alsof de organisatie nog een keer moest tonen dat de Giro optisch misschien wel de mooiste ronde van het jaar is.

Yates

Yates vond er zijn sportieve dood, ergens tussen de bomen op de Finestre, uit het zicht van de helikopters. Al heel snel, op ruim 86 kilometer voor de finish en op dertien kilometer van de top van de beklimming. Zijn lichaam was op. Na 2,5 week en dertien dagen in de Roze trui was alle energie uit zijn kleine lijf geperst.

Gokken was het, in roulette zou alles op zwart zijn gezet. Dat was wat Sky probeerde, en wat tot een etappe met heel veel verschil leidde

Toen de veer brak, was het gedaan. Al binnen twee kilometer was het verschil een minuut. Op de top ruim zestien minuten. Het was een inzinking die Yates eigenlijk ook weer niet verdiende, zeker niet op de plek waar hij de eerdere dagen heerste: het hooggebergte.

Het hooggebergte was voor Froome, vrijdag. Maar de manier waarop was ongekend. Vrijwel alle scenario’s waren geschreven, maar de all-out-aanval van Froome had bijna niemand zien aankomen. Dat Sky het tempo hoog zou leggen en de druk op Yates vroeg zou opvoeren, was wel verwacht. Maar dat Kenny Elissonde als laatste knecht op 84 kilometer al volledig in het rood reed, nee, dat had niemand aan zien komen.

Gokken was het, in roulette zou alles op zwart zijn gezet. Dat was wat Sky probeerde, en wat tot een etappe met heel veel verschil leidde. De nummer acht van de etappe, Sam Oomen, kwam op liefst acht minuten binnen. Eens te meer het bewijs dat de gok succes had Chris Froome reed het hele peloton op een hoop.

En wat met Tom Dumoulin? Die kon na de inzinking van Simon Yates even dromen van de roze trui. Voor de aanval van Froome, en ook daarna nog. Want een aanval van tachtig kilometer, die zou toch nooit kunnen slagen?