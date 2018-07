IJzersterke Bertens dendert door naar kwartfinales Wimbledon

In een toernooi dat wordt gekenmerkt door het vroegtijdig afhaken van de topspeelsters, versloeg ze vanmiddag Karolina Pliskova. Op baan twee was Bertens met 6-3 en 7-6 (1) te sterk voor de Tsjechische nummer acht van de wereld, die vorig jaar acht weken de mondiale nummer één was.

Na het laatste punt moest Bertens even geduld hebben. Zittend op de hurken en het hoofd verborgen achter haar witte zonneklep wachtte ze de challenge van Pliskova af. Maar even later kwam de bevestiging: de bal had de achterlijn geraakt en Bertens wist dat ze bij de beste acht tennissters op Wimbledon hoort. De lach brak door op het gezicht en de vuist ging omhoog in de richting van haar coach Raemon Sluiter.

Het is voor de tweede keer dat Bertens in de kwartfinales van een grandslamtoernooi staat. In 2016 reikte ze op het gravel van Roland Garros zelfs een ronde verder en werd ze in de halve eindstrijd gestuit door Serena Williams. In de kwartfinales op het Londense gras speelt Bertens vandaag tegen de winnares van de partij tussen de Duitse Julia Görges en Donna Vekic uit Kroatië.

De overwinning van Bertens was de zoveelste verrassing in het vrouwentoernooi op Wimbledon. Pliskova, US Openfinaliste in 2016, was de enige speelster uit de toptien die de tweede week in Londen had gehaald. Sinds de invoer van het proftennis in 1968 deden de toppers het niet zo slecht op Wimbledon als dit jaar. Maar liefst negen speelsters, onder wie Pliskova en Bertens, haalden voor het eerst de vierde ronde.

Mentaal sterker

Met de winst op Pliskova duurt het avontuur van Bertens (26) op Wimbledon voort. De in Breda woonachtige Zuid-Hollandse staat niet te boek als een grasspeelster. Dit jaar lijkt ze haar aversie tegen het spelen op gras te hebben overwonnen. In de derde ronde toonde Bertens al geen enkel ontzag voor Venus Williams, de Amerikaanse vijfvoudig winnares in Londen en vorig jaar nog verliezend finaliste.

In een gesprek met de in Londen aanwezige Nederlandse verslaggevers vertelde Bertens’ coach Sluiter afgelopen weekeinde over de stappen die zijn pupil heeft gezet. Ze is volgens de Rotterdammer zelfstandiger, zelfbewuster, gedisciplineerder, fitter en mentaal sterker geworden. Door fitnesstraining in het krachthonk en yoga beweegt Bertens zich beter over de baan. En ze stapt sneller dan voorheen over tegenslagen en nederlagen heen.

Kiki Bertens in haar partij tegen Karolina Pliskova op Wimbledon. © AFP

Dat laatste liet ze afgelopen vrijdag zien in de wedstrijd tegen Venus Williams. Bertens gaf in de tweede set een voorsprong weg, maar weigerde te capituleren. In de spannende derde set bleef ze voor elk punt knokken en versloeg ze met 8-6 de oud-nummer een van de wereld. Ook gisteren raakte ze niet van de wijs nadat ze in de tweede set een 3-0 voorsprong uit handen gaf. In de tiebreak sloeg ze genadeloos toe: 7-1.