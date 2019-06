IJsthee met afgedankte appels

Kromkommers, buitenbeentjes, krenkelaars. U kent ze vast wel: groente en fruit met een plek, deuk of gekke vorm, die nog prima van smaak zijn. Het is een probaat middel om voedselverspilling tegen te gaan, en dat idee slaat aan, blijkt uit het almaar uitdijende aanbod van soep van kromme komkommers en jam van fruit dat een tweede kans verdient.

Kijkt u maar eens op het platform van verspillingisverrukkelijk.nl, daar bieden tientallen bedrijfjes hun bijzondere producten van gered eten aan. Zo ook souschef Thijs Afink, die eens wat kannen zomerse ijsthee maakte voor een vriend met een kroeg, toen hij een krat aardbeien overhield. Nu, vier jaar later, runt hij een kleine ijstheefabriek waar hij zijn ThijsThee maakt. Inmiddels heeft Thijs van voedselverspilling zijn levensmissie gemaakt en 67.855 kilo fruit gered van de gang naar de gft-bak.

Met 33 procent appelsap en 0,1 procent zwarte thee is het meer sap dan thee

Op het zonovergoten terras prijst de hippe serveerster met dreadlocks en zwart T-shirt met daarop de tekst ‘Ik ben van hier’ de ThijsThee aan. Helaas is de smaak granaat-framboos die middag al op. De keuze gaat tussen appel-gember of appel-brandnetel. Natuurlijk brandnetel, dat voelt meer als uitdaging.

Terwijl ik het inschenk doemen beelden op van mijn zoon, die als peuter met zijn houten zwaardje de brandnetels bij ons vakantiehuis te lijf ging. Maar ook plaatjes van door honden ondergepieste bermen drijven boven. Hoe ziet tweedekeus brandnetelblad er eigenlijk uit?

Terwijl ik te veel peins over rotte plekken en slap blad vergeet ik haast te proeven. Het goedje is zacht van smaak, de naam is wel misleidend, het is meer sap dan thee. Dat bevestigt het etiket, want naast kraanwater zit er 33 procent appel en 0,1 procent zwarte thee in. En over die brandnetel hoef ik me ook geen zorgen te maken: maar 0,1 procent. Wat overblijft is het fijne gevoel dat je geredde appeltjes drinkt.

IJsthee van geredde appels

ThijsThee € 2,50 thijsthee.nl

