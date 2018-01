IJsland gaat gelijke lonen voor mannen en vrouwen afdwingen

Bij wijze van protest stopten op 24 oktober 2016 duizenden IJslanders om 14.38 uur met werken - 14 procent 'eerder' dan de eigenlijke eindtijd, als symbool voor de 14 procent loonsverschil.

Die discrepantie is niet meer van deze tijd, vonden de bonden, de IJslandse vrouwenrechtenautoriteit en de regering. Deze week werd in IJsland de gelijkelonennorm van kracht die in juni, met goedkeuring van de Europese Commissie, door het parlement werd geratificeerd.

De nieuwe wet verplicht alle publieke en private instellingen met 25 of meer werknemers tot dezelfde salarissen voor soortgelijke functies. Verschillen in vergoeding moeten gerechtvaardigd kunnen worden door verschillen in ervaring, onderwijs of verantwoordelijkheid. Alle organisaties en bedrijven krijgen, afhankelijk van hun grootte, binnen nu en vier jaar een 'gelijkeloneninspecteur' over de vloer. Wie aan de eisen voldoet krijgt een certificaat, anders volgt een boete. Het streven is om de salariskloof voor eind 2021 te hebben gedicht.

Bedrijven en organisaties met meer dan 250 werknemers, moeten voor het einde van dit jaar het certificaat hebben gehaald. Kleinere bedrijven krijgen iets langer de tijd. Als de wet in 2021 volledig in werking is getreden, is deze van toepassing op 80 procent van de beroepsbevolking.

De Amerikaanse senator Bernie Sanders riep al op een 'voorbeeld te nemen aan onze IJslandse broeders en zusters'.