IJsland en Noorwegen claimen beide het echte, authentiekste noorderlicht

Het was een foto van een fjord, met aan weerszijden besneeuwde rotspartijen, onder een door het noorderlicht gekleurde lucht. Het bijschrift: 'Geniet van je verblijf op IJsland, waar je net zo welkom bent als je Mastercard'. Alleen: het was IJsland helemaal niet. Dit noorderlicht was vastgelegd in de Ersfjord, op twintig minuten afstand van het centrum van het Noorse Tromsø. En Martinsen kon het weten - hij woont in de fjord.

De Hurtigruten-kapitein vond het wel komisch. Had IJsland niet genoeg eigen natuurschoon om mee te adverteren? Mastercard maakte zijn excuses en verwijderde de reclame. Maar het leed was al geleden. Althans, voor IJsland. Noorwegen greep de gelegenheid namelijk aan om het er eens goed in te wrijven: voor de echte noorderlichtervaring moet je bij ons zijn.

Niet dat de Noren zo'n misser van het creditcardbedrijf nodig hadden. Deze foto onderstreept nog maar eens wat we eigenlijk al wisten: geen land kan aan het Noorse noorderlicht tippen, vindt Per-Arne Tuftin van de reisorganisatie Reiseliv tegen de krant Aftonbladet. Bovendien, meent Tuftin, zou de kans om het noorderlicht in Noorwegen te zien een minuscuul klein beetje groter zijn dan elders.

Een tocht naar de aurora borealis: het lijkt inmiddels net zo afgezaag als een all-inclusive aan de Costa del Sol. De foto's van groenpaarse sterrenhemels zijn niet meer uit reisgidsen weg te denken. Maar het was Noorwegen dat het noorderlicht aanvankelijk inzette in de strijd om de toeristen. Innovatie Noorwegen, de nationale toeristenorganisatie, lanceerde in 2005 een noorderlichtcampagne. Het natuurverschijnsel bleek de perfecte trekpleister om ook in de koude, donkere wintermaanden reizigers te lokken. Populair werden de combi-deals: een noorderlichtervaring vanaf een hondenslee of tijdens een sneeuwmobielsafari, gecombineerd met een culinair arrangement.

Het noorderlicht bezien vanuit de ruimte. © AFP/NASA

Wat Noorwegen kon, konden anderen ook. In de voetsporen van de Noren wist tevens IJsland het noorderlicht op de kaart te zetten. De nieuwe hotels die in IJsland als paddenstoelen uit de grond verrijzen, bestaan grotendeels uit glas. Zo hoef je je bed niet meer uit, mocht het 's nachts ineens zover zijn. Bij het inchecken vraagt de receptionist of de gast gebruik wil maken van de 'noorderlichtwekdienst'. Miljoenen toeristen van over de hele wereld komen nu in de donkerste maanden van het jaar naar Noord-Europa, in de hoop een glimp op te vangen van het natuurfenomeen.

Al proberen IJsland en Noorwegen elkaar de loef af te steken, allebei profiteren ze flink van de noorderlichtgekte. Volgens het statistiekbureau Noorwegen groeide de toeristenbranche van 28 miljoen overnachtingen in 2010 naar 33 miljoen in 2016. Het IJslandse toeristenbureau meldt een toename van 5 naar 8 miljoen. Dus welk land er het eerst mee te koop liep of waar het licht het authentiekst schijnt: uiteindelijk maakt het weinig uit. De noorderlichthonger is voorlopig groot genoeg.