Iets wat 'langjarig' genoemd wordt, gaat niet over een extra lang jaar

De afgelopen jaren hebben diverse lezers daar vragen over gesteld. Ze vinden combinaties als 'langjarig gemiddelde' of 'langjarig getij' (zoals afgelopen zaterdag in de krant stond) in strijd met hun taalgevoel.

Dat is enigszins begrijpelijk: we zijn nu eenmaal geneigd om samenstellende afleidingen die eindigen op -jarig (achtjarig, duizendjarig, veeljarig) te interpreteren als 'zoveel jaren oud' dan wel 'zoveel jaren durend' als het eerste woorddeel (acht, duizend, veel) noemt. Als je lang- en kortjarig zo interpreteert, is de strekking: een lang respectievelijk kort jaar durend. Aangezien het ene jaar in feite niet langer duurt dan het andere, is deze interpretatie niet bevredigend.

Langjarig werd 300 jaar geleden gebruikt in een medisch handboek waarin werd gesproken over iemand met een 'langjarige ervarentheit'.

Langjarig is dan ook niet gevormd op basis van lang, maar op basis van de uitdrukking lange jaren in de betekenis zeer veel jaren of een zeer lange tijd (zoals in 'ik heb daar lange jaren gewerkt'). Dat is overigens al ruim 300 jaar geleden gebeurd: in een medisch handboek uit 1687 wordt gesproken over iemand met 'langjarige ervarentheit. Vooral in de negentiende eeuw raakte langjarig ingeburgerd.