Iets van genoegdoening voor eendrachtig Ajax en Ten Hag

Het alweer eerste gemor, na de mislukte opening van de competitie tegen Heracles (1-1), werd gisteravond door een plots daadkrachtig Ajax verdreven met klinkende cijfers en, hoopgevender misschien nog, een toch nauwelijks verwacht een­drachtig optreden. Niets kan bij Ajax een garantie zijn, maar deze avond mocht er zijn, ook voor de opgeluchte fans.

Met een 3-0 zege op Standard Luik baande Ajax, na de 2-2 van vorige week gisteren al heel gauw onbedreigd, zich een weg naar de laatste voorronde van de Champions League. Daarin zal Dinamo Kiev de tegenstander zijn. Geen makkelijke opdracht, maar dat kan ook niet in dit stadium. Voor het moment zal en mag zeker ook de al danig bekritiseerde trainer Ten Hag iets van genoegdoening koesteren – heel even, langer zal hij het ook niet doen.

Na toch iets te veel gegoochel met spelers in de ouverture van de competitie had Ten Hag gisteren gekozen voor wat momenteel zijn vaste opstelling mag lijken, dezelfde als een week eerder in Luik. Ten Hag had het daarin in een variant gezocht, met Ziyech op de vleugel en Tadic als aanvallende middenvelder. Op het middenveld, dat vanwege de aard van de spelers nooit heel stevig zal zijn, waren de teugels toch wat aangetrokken.

Openingsoffensiefje

In die constellatie bouwde Ajax evenals in Luik al in de eerste helft een 2-0 voorsprong op, met een voelbaar verschil, dat wel. De cijfers konden nu door het aanmerkelijk vasthoudender spel van Ajax rustgevend aanvoelen, waar in België ook voor rust vooral op het middenveld al gaten waren gevallen, waarin de tegen­stander in de tweede helft nog kon terugkomen. Daar kon nu, was halverwege al op te maken, geen sprake van zijn.

Nadat Standard Luik het openingsoffensiefje van Ajax nog had doorstaan, werden de klappen na ruim een half uur in kort tijdsbestek uitgedeeld. Spits Huntelaar liftte de bal na een voorzet van Tagliafico subtiel over de doellijn, waarmee hij zich al niet voor het eerst in dit prille seizoen voor Ajax in Europa van waarde toonde (1-0). Luttele minuten later kopte aanvoerder De Ligt in na een hoekschop van Ziyech. Via aanvaller Emond tolde de bal in het doel (2-0).

Fortuinlijk was de treffer daarmee toch niet te noemen, gezien de verhoudingen in het veld en de kracht van De Ligt, de tiener die wederom een voorbeeld van strijdlust en overgave was. Natuurlijk, Standard Luik is nog geen tegenstander van hoog niveau, de onnauwkeurigheid en de wildheid vooral van de ploeg werden nu dan toch scherp belicht. Weldra was bevestigd dat de Belgische nummer twee vorige week bovenal door de slapte van Ajax nog in het zadel was geholpen, maar daarop alleen wijzen zou voor Ajax onrechtvaardig zijn.