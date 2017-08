Iets meer ruggegraat zou BNN-Vara niet misstaan

Niemand heeft de film gezien, die documentairemaker Joey Boink maakte over Jesse Klaver en zijn verkiezingscampagne, maar voor rechtse media, populisten als Geert Wilders en Thierry Baudet en vele schreeuwers op het internet was het duidelijk: hier werd onbeschaamd propaganda gemaakt voor een leider van een politieke partij.

Lees verder na de advertentie

En dat nog wel gefinancierd door de publieke omroep. Twee vliegen in één klap: niet alleen GroenLinks en Klaver deugen niet, zie hier nieuw bewijs dat Hilversum nog immer een links bastion is.

Er is te snel gehoor gegeven aan het geschreeuw van een luidruchtige groep, die via een hetze de eigen politieke agenda meende te kunnen dienen

Vooropgesteld, BNN-Vara had beter moeten weten. Vanaf het allereerste begin. Als de omroepvereniging zo gevoelig is voor kritiek van rechts op haar mogelijke gebrek aan integriteit, dan had ze nooit in zee mogen gaan met Boink. Dat was voor iedereen, Boink en Klaver incluis, veel beter geweest.

Nu probeerde de omroepvereniging met allerlei voorbehouden en eisen een discussie voor te zijn, waarvan tevoren bedacht had kunnen worden dat die er hoe dan ook zou komen.

Toen hij de beelden voor de uiteindelijke documentaire schoot werkte Boink voor de campagne van GroenLinks. Dat wist BNN-Vara. De verantwoordelijken hadden toen moeten beslissen niet met de cineast in zee te gaan. In plaats daarvan werden – op zich zinnige – afspraken gemaakt. De omroep mocht al het beschikbare materiaal inzien en hield de eindredactionele verantwoordelijkheid. BNN-Vara zou met andere woorden verantwoordelijk zijn voor de selectie van de uiteindelijk in de documentaire te tonen beelden.

Dat de omroep dacht daarmee voldoende de onafhankelijkheid te hebben geborgd is wellicht feitelijk juist, maar uiteindelijk in de huidige maatschappelijke omstandigheden behoorlijk naïef.

Desondanks is te snel en te definitief gehoor gegeven aan het geschreeuw van een luidruchtige groep, die via een hetze de eigen politieke agenda meende te kunnen dienen. BNN-Vara bezit de rechten van het beeldmateriaal en de omroepvereniging heeft te kennen gegeven dat materiaal via geen enkel kanaal te willen publiceren. Het vreemde argument is dat hoe dan ook de integriteit dan opnieuw onderwerp van discussie zal zijn. De omroep laat zich geheel vrijwillig in gijzeling nemen, terwijl bij het begin van de hele onderneming kennelijk niemand bezorgd was over een mogelijke reputatieschade.

Met de hele discussie krijgt de documentaire van Boink een bijna mythische lading. Dat kan niet de bedoeling zijn. Vanaf het begin beter nadenken en iets meer ruggegraat zou BNN-Vara niet misstaan.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.