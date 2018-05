Ierse premier maakt in parlement excuses voor illegale adoptiepraktijken

,,Wat er gedaan is, was verkeerd. Kinderen, onze medeburgers, zijn bestolen van hun identiteit. Het was een historische fout die we nu moeten erkennen en ik bied namens de regering mijn oprechte verontschuldigingen aan.”

Lees verder na de advertentie

Het excuus kwam er nadat de regering in een verklaring had toegegeven dat 126 geboortes illegaal geregistreerd zijn door de St. Patrick’s Guild, een katholiek adoptiebureau. De kinderen om wie het gaat, zijn nu tussen de vijftig en zeventig jaar oud. Zij weten mogelijk nog steeds niet dat ze geadopteerd zijn, zo schrijft de Britse krant The Guardian.