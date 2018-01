Ierland stemt over legalisering abortus: einde van conservatief bastion in zicht?

In de Ierse grondwet is abortus verboden, tenzij het leven van de moeder direct gevaar loopt. Het verbod geldt dus niet bij zwangerschap na verkrachting, incest of bij foetale afwijkingen. In het achtste amendement, dat via een referendum in 1983 aan de grondwet werd toegevoegd, is ‘het recht op leven voor een ongeboren foetus’ opgenomen.

Resultaat van het de facto verbod is dat jaarlijks duizenden Ierse vrouwen de grens oversteken naar Engeland en Wales om daar een abortus te ondergaan, of online abortuspillen bestellen zonder medisch toezicht. Premier Leo Varadkar zegt in een verklaring waarin hij het kabinetsbesluit toelicht niet langer te willen wegkijken. “Abortus bestaat al in Ierland. Maar het is onveilig, ongereguleerd en onwettig. We kunnen niet doorgaan onze problemen te exporteren en onze oplossingen te importeren.”

De als arts opgeleide Varadkar vertelde hoe hij als minister van volksgezondheid zijn mening over abortus zag kantelen. Eerst was hij tegen, maar via persoonlijke verhalen waar hij tijdens zijn ministerschap mee te maken kreeg, raakte hij overtuigd van de noodzaak van legalisering. Een van de voorbeelden die hij noemde was de casus van een zwangere asielzoekster die op weg naar Engeland bij de grens werd teruggestuurd, waarna ze uit wanhoop in hongerstaking ging en suïcidaal werd.