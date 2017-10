Ierland mag blijven hopen op WK

De kans dat Gareth Bale ooit zijn kunsten mag vertonen op een WK is vanavond opnieuw geslonken. Wales verloor in Cardiff de alles-of-niets-wedstrijd tegen Ierland, dat zich door die overwinning mag mengen in de play-offs voor een ticket voor het WK van volgend jaar in Rusland. Het ontredderde Wales bleef met lege handen achter.

Bale zat met een kuitblessure op de tribunes van het City Stadium in Cardiff. De aanvaller van Real Madrid wacht mogelijk hetzelfde lot als Ryan Giggs, de oud-international van Wales en Manchester United, die er ook nooit in slaagde om zich met zijn land te kwalificeren voor een WK. Wales speelde in 1958 voor het laatst op een mondiaal eindtoernooi.

Ierland deed in 2002 voor het laatst mee aan het WK. In de kwalificatiereeks naar dat toernooi in Zuid-Korea en Japan schakelden de Ieren Nederland uit. In het laatste groepsduel won Ierland met 1-0 van Oranje. Op het WK overleefde Ierland de groepsfase en werd het in de achtste finales uitgeschakeld. Spanje was na strafschoppen te sterk.