Ieren hopen dat strenge abortuswet snel in de prullenbak mag

Gesterkt door de belofte dat er een referendum wordt gehouden over het onderwerp, togen tienduizenden Ieren afgelopen weekend de straat op om te protesteren voor versoepeling van de abortuswetgeving. De Mars van de Keuze wordt ieder jaar in Dublin gehouden, maar dit jaar werd hij uitzonderlijk goed bezocht.

In verschillende Britse steden werden solidariteitsacties gehouden om de Ieren een hart onder de riem te steken in hun streven de abortuswetgeving, zo’n beetje de strengste in Europa, te versoepelen. Vorig jaar reisden drieduizend Ierse vrouwen naar Groot-Brittannië om daar een abortus te laten uitvoeren.

Ierse grondwet

In het achtste amendement van de Ierse grondwet is in 1983 vastgelegd dat een zwangere vrouw dezelfde rechten heeft als het ongeboren kind. Met andere woorden: de foetus, hoe klein ook, wordt al beschouwd als een inwoner van Ierland met de wettelijke rechten en plichten die daarbij horen. Het was de periode dat de katholieke kerk nog een belangrijke stempel drukte op het beleid. Overigens keurde 67 procent van de Ieren die strenge wetgeving in een referendum destijds goed.

De tekst loopt door onder de afbeelding.

De Verenigde Naties noemen de abortuswetgeving in Ierland een aantasting van vrouwenrechten. © AP

In 2013 is de wet iets versoepeld: een vrouw die in levensgevaar is mag haar kind laten aborteren, hoewel dat voor veel verwarring blijft zorgen onder artsen. In het verleden zijn vrouwen overleden omdat artsen niet op tijd ingrepen.

Volgens de Verenigde Naties is de aanpassing daarom bij lange na niet genoeg. De instantie noemde de abortuswetgeving een aantasting van vrouwenrechten. De VN heeft al verschillende keren de Ierse regering op de vingers getikt met het verzoek de wet te verruimen en abortus in ieder geval ook toe te staan als sprake is van verkrachting of incest.