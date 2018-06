Iemand als Van der Laan laat zien dat niemand zit te wachten op de gekozen burgemeester

Dat is ook niet zo gek als je bedenkt dat de burgervader van onze hoofdstad tot ver buiten zijn Amsterdam erg geliefd was, betogen Lotte Schipper en Klaas Valkering, de voorzitter en de vice-voorzitter van het CDJA, de jongerenafdeling van de CDA. Zoals Van der Laan zijn er in Nederland nog honderden geweldige burgemeesters die dag in dag uit goed werk verzetten.

De hype rond de gekozen burgemeester is dan ook niet veel meer dan het oplossen van een niet-bestaand probleem. De gekozen burgemeester zal niet meer democratie, maar meer politiek brengen. En dat is juist waar onze gemeentes op dit moment geen behoefte aan hebben.

Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen stonden er in Nederland duizenden gemotiveerde kandidaten op de kieslijsten. Voor onze eigen partij zelfs meer dan 8000, waaronder 700 jongerenkandidaten. Zij zaten, en zitten, vol met dromen en ambities voor hun gemeente. Het valt niet te verdedigen dat zij straks in raden zouden komen waar ze al die dromen in rook zouden zien opgaan omdat een gekozen burgemeester daar haar of zijn eigen programma moet doordrukken. En dat is nou juist wel het risico dat we met de gekozen burgemeester lopen.

Die zware procedure is er ook niet voor niets. De afgelopen jaren is de toch al zo verantwoordelijke taak van burgemeester alleen maar zwaarder geworden. Burgervaders en -moeders staan steeds vaker voor zaaltjes met ontevreden inwoners die steeds mondiger worden en voor gemeenteraden die steeds verder verdeeld raken. Juist dan is het belangrijk dat een burgemeester zoveel mogelijk boven de partijen kan staan en een verbindende rol kan spelen.

Terwijl dat risico nergens voor nodig is. Kijk naar de stad Amsterdam. Daar hebben ze een sollicitatiecommissie gevormd uit 45 raadsleden, met hulp van de Commissaris van de koning en een flink aantal ambtenaren. En of dat nog niet genoeg is, kijken er ook nog een volledig ministerie en een minister mee. Nederland kent onzes inziens geen zwaardere sollicitatieprocedure.

Het CDA is terecht nooit voorstander geweest van een direct gekozen burgemeester en deconstitutionalisering van de kroonbenoeming. Nu lijkt de partij in de coalitie te moeten inleveren op haar standpunten hierover.

Als tegenargument wordt vaak vastgehouden aan dat er een 'zweem van achterkamertjespolitiek' rond burgemeestersbenoemingen zou hangen. Die zweem wordt echter gecreëerd door mensen zoals zijzelf met hun mantra van achterkamertjes en partijkartel. Door te blijven volhouden dat de zwaarste sollicitatieprocedure die we in ons land kennen te geheimzinnig zou zijn, doen ze ongewenst afbreuk aan dezelfde democratie die zij stellen te willen vergroten. Terwijl we allang niet meer te maken hebben met achter-kamerprocedures. En Amsterdam is lang niet de enige stad waar álle fractievoorzitters plaatsnemen in de selectiecommissie.

Aboutaleb

Wat ons betreft gaat het CDA echter wel kleur bekennen. En dat houdt in dat het CDA uitgesproken tegenstander blijft van een direct gekozen burgemeester en ervoor zorgt dat deze er in de komende kabinetsperiode ook niet komt.

Talloze geweldige burgemeesters als Van der Laan en Aboutaleb laten duidelijk zien dat het huidige systeem prima werkt. In een gepolariseerde samenleving als de onze is een verbindende burgermoeder of burgervader, die doorgaans boven de partijen staat en zonder politiek programma toetreedt, juist wat we nodig hebben. Wij roepen het CDA op zich dan ook niet te gedragen als een burgemeester in oorlogstijd en nu en in de toekomst te blijven strijden voor onze verbindende burgemeesters.

De gekozen burgemeester is terug! En 'Europa' is weer een argument om deze hervorming te bepleiten. Volgens D66-Kamerlid Gerard Schouw zou Nederland inmiddels het enige land in Europa zijn waar de gekozen burgemeester nog níet is ingevoerd. Maar is het waar dat Nederland in Europa democratisch zo uit de pas loopt?