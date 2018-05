Iedereen wil de bloesem zien

Oeps! Had ik op de evenementenkalender gekeken, dan had ik geweten dat er vandaag een bloesemwandeltocht is voor het goede doel over landgoed Mariënwaerdt. Vandaar die drukte met geparkeerde voertuigen, afgesloten toegangswegen en verkeersregelaars. Een auto met het bord ‘marsleiding’ rijdt mij stapvoets voorbij, op weg naar de startplaats.

Ieder zijn meug natuurlijk. Als mensen zich graag in een massa over de smalle paden en dijkjes van het delicate landschap van Mariënwaerdt willen bewegen, moeten ze dat vooral doen. Voor mij is wandelen meer een individuele belevenis. De rust ervaren, de stilte, de geluiden van vogels en insecten, de geuren: dat kan het beste alleen of in een klein gezelschap.

Graag laat ik daarom de meute die over de mooie Notenlaan het landgoed binnenstroomt voor wat zij is en sla net voor de monumentale toegangspoorten linksaf, een smal pad langs een nog kale akker. Het gemurmel van de mensenmassa verstomt snel, de indringende rust van dit oude landschap daalt op mij neer.

Wat is het mooi hier. Een door bomen en bosschages afgebakend, kleinschalig weidelandschap. Bomenrijen, graslanden, een wei met Lakenvelder koeien. In de helblauwe lucht dartelen kieviten, die mij proberen van hun nest weg te lokken met schelle kreten. Een ooievaar strijkt neer en speurt met scherpe blik naar een hapje in het gras. Kikkers springen bij mijn nadering rap in de sloot en laten van daaruit een verontwaardigd gekwaak horen. Zonlicht valt op het nog tere groen tussen de productiebosjes met hun in rechte lijnen geplante populieren.

Maar dat is voor straks. Nu volg ik het smalle, beboste wandelpad op de Geerdijk, steek een enkelspoor over en vervolg mijn route over de Prinkel. Over de geasfalteerde Dwarssteeg zoeven oudere echtparen in zowel uniforme kleding, als op uniforme elektrische fietsen.

Het bijzondere van landgoed Mariënwaerdt is dat het al negen generaties (sinds 1734) in bezit is van dezelfde familie, Van Verschuer. De jongste generaties hebben er, met het oog op het toekomstig behoud, een groot (commercieel) succes van gemaakt door het open te stellen voor publiek en tal van activiteiten aan te bieden, zoals een jaarlijkse Landgoedfair. Er is een landgoedwinkel met biologische producten van eigen bodem, een vergadercentrum, een brasserie, een pannenkoekenrestaurant.

De Heerlijkheid Mariënwaerdt heeft zich in eeuwen gevormd langs de Linge, een riviertje dat zich van oost naar west een weg door de Betuwe baant. Op een eilandje - een ‘waerdt’ - in de rivier bouwden Norbertijnse monniken hun abdij die zij opdroegen aan de maagd Maria. De abdij en de bijbehorende landerijen werden diverse malen verwoest, maar sinds halverwege de 16de eeuw is de Heerlijkheid vrijwel ongewijzigd gebleven.

Het laatste deel van mijn route loop ik op een smal pad tegen de stroom in. Geen pretje, zeker niet omdat sommige wandelaars - met blik op oneindig - het parcours zo snel mogelijk willen afleggen. Dat botst - soms letterlijk - met mijn opvatting over wandelen. En ik neem mij voor: een dezer dagen maak ik de wandeling opnieuw. Maar dan op een stille, doordeweekse dag.

De Appeldijk blijkt ook het hoofdtracé van de georganiseerde bloesemwandeltocht, waardoor ik me plotseling tussen duizenden wandelaars bevindt. Hoe mooi die bloeiende appelbomen ook zijn, stilte is tussen de gezellig babbelende wandelaars ver te zoeken. Verderop klinken de bassen van een bandje in een feesttent.

Hoewel het midden in de bloesemtijd is en ik rekende op volop bloeiende bomen, heb ik daarvan tot dusver weinig gezien. Een enkele boom in bloei bij een boerderij, daar blijft het bij. Dat verandert als ik, via watergemaal De Neust, bij de Appeldijk arriveer. Een idyllisch dijkje dat tussen boomgaarden slingert langs de Linge.

Meer bloesem

“Eens zal de Betuwe in bloei weer staan...” Zeker, maar niet alleen de Betuwe. Nederland heeft meer bloesemgebieden: het Geuldal in Zuid-Limburg met hoogstamboomgaarden met appels-, peren-, kersen- en pruimenbomen en Zuid-Beveland met perenbomen. In het Vechtdal in Overijssel bloeit in het voorjaar het Drents krentenboompje. Ook België heeft een groot fruit- en bloesemgebied: Haspengouw in Belgisch Limburg. De bloesemperiode duurt, afhankelijk van het weer, tot grofweg eind mei. De belangrijkste bloesemwandelingen zijn gratis te downloaden op: wandelzoekpagina.nl/ bloesemroutes.

De wandeling Landleven op Mariënwaerdt is circa 14 kilometer. Start- en eindpunt: parkeerplaats Landgoedwinkel, Oude Waag 21, Beesd. Niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. Horeca: Brasserie Marie en pannenkoekenrestaurant De Stapelbakker. De route is hier gratis te downloaden.

Het mooiste Nederland behandelt fiets- en wandelroutes door Nederland. Lees hier eerdere artikelen die verschenen.