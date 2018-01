Iedereen weet zeker dat hij wereldkampioen wordt, alleen Mathieu van der Poel zelf niet

Moet het WK volgende week eigenlijk nog wel afgewerkt worden? De flexibele benen van Mathieu van der Poel vouwen zich wat ongemakkelijk om zijn stoelpoten als hij antwoord geeft. "Voor iedereen staat de uitkomst blijkbaar al vast. Een WK is een WK, er kan van alles gebeuren."

Lees verder na de advertentie

Het is stil in de kapel van de raadszaal van Hoogerheide. Alleen de stem van Van der Poel doorbreekt de zondagse rust. De 23-jarige veldrijder sleepte een uur eerder zijn 26ste hoofdprijs in 31 crossen binnen, niet toevallig een paar kilometer verderop net over de Belgische grens.

Een WK is een WK, er kan van alles gebeuren. Mathieu van der Poel

De overmacht die de jonge Van der Poel deze winter etaleert stemt de concurrentie tot wanhoop en vertwijfeling. Aan de klagers heeft hij nauwelijks een boodschap. Hoezo hegemonie? Was het niet Sven Nys, de absolute grootmeester van de modder, die 'slechts' twee keer wereldkampioen werd, brengt Van der Poel in herinnering: "Het WK is zeker nog niet binnen, zoals sommigen misschien denken."

Hoeveel moeite hij ook doet, Van der Poel komt maar niet los van het imago dat hij onoverwinnelijk is. De slotwedstrijd in het wereldbekercircuit versterkte dat beeld gisteren nog maar eens. Met zijn ontembare eerzucht liet hij na vijf minuten zien dat hij genoeg had van de bagage achter hem in het veld in Hoogerheide en schudde hij iedereen van zich af.

Opnieuw was het Wout Van Aert die het nakijken had. "Ik heb weinig van Matthieu gezien. Hij was snel weg", zei de Belg berustend. Van Aert heeft dit jaar leren leven met zijn rol als tweede. Het vuur in zijn ogen is gedoofd. Al wil hij daar zelf nog lang niet aan: "Ik denk dat ik het Mathieu in Valkenburg nog moeilijk kan maken."

Wout Van Aert. © BELGA

Zijn woorden maken weinig indruk. Niemand die rekening houdt met een scenario als vorig jaar in Luxemburg, waar Van der Poel door vier lekke banden de wereldtitel door zijn vingers zag glijden. Van Aert denkt dat de weinige dagen die hem nog resten volstaan om het gat met Van der Poel te dichten. "Ik zit er vandaag korter bij dan tevoren."

Ik denk dat ik het Mathieu in Valkenburg nog moeilijk kan maken. Wout van Aert, Belgisch kampioen veldrijden.

Duizenden van zijn landgenoten hebben echter deze winter de cross de rug toegekeerd. Zij hebben hun geloof in een Belgische wederopstanding in het veldrijden opgegeven. Of er een direct verband is tussen de hegemonie van de 'Ollander' en de tanende publieke belangstelling valt niet te bewijzen.

"Ik knijp niet in mijn remmen om de tegenstand wat lucht te geven", reageert Van der Poel op de voorzichtige kritiek op zijn prestaties. Hij gaat zich op het WK al helemaal niet inhouden. "Ik heb een jaar moeten wachten op een herkansing."

Die wereldtitel moet de bekroning worden van een uitzonderlijk seizoen. In zijn debuutjaar bij de profs in 2015 werd Van der Poel in het Tsjechische Tabor meteen wereldkampioen. Daarna achtervolgde pech hem op het WK. "Als het nu weer niet zou lukken zou ik zeker teleurgesteld zijn. Maar daar ga ik niet van uit. Valkenburg moet de kers op de taart worden."

Een 'ongrijpbare realist', zo wordt Mathieu van der Poel getypeerd door Trouw-wielerverslaggever Edo Sturm.

De benen van Wout van Aert zijn in ieder geval oogstrelend, analyseert columniste Marijn de Vries.

De Nederlandse kanshebber op de weg presenteert zich: Tom Dumoulin.