Iedereen moet wennen aan gras, ook Bertens

Kiki Bertens buigt diep door haar knieën. Zo diep, dat ze al hurkend bijna achterover valt. Een handje gaat op het gras. Het is 5-4 en 40-0 in het voordeel van Bertens. Ze serveert voor de winst in de eerste set in haar tweede ronde op Wimbledon. Aan de overkant van het net staat de 19-jarige Russin Anna Blinkova, die razendsnel uit de startblokken is gekomen, met een vroege break in de eerste set. Bertens wordt op tijd wakker. Ze walst met speels gemak, met de setstanden 6-4 en 6-0, over de 19-jarige Russin heen.

Grastennis een lijdensweg Tennis op gras is nooit één van de favoriete bezigheden geweest van Bertens. Het diepe buigen van de knieën, door de lage ballen die amper opspringen, doet pijn. Door haar zwakke enkels was grastennis jarenlang een grote lijdensweg voor haar. In 2013 liet de Nederlandse nummer 20 van de wereld haar enkelband reconstrueren, wat het spel iets dragelijker maakte. Je moet sneller voor de ballen gaan, wat ik lastig vind Toch voelt het nog altijd ‘niet lekker’, bekende Bertens aan Eurosport. “Het is nog altijd te onnatuurlijk. Je moet toch iets sneller voor de ballen gaan, wat ik toch erg lastig vind. Gelukkig gaat het bewegen op gras dit jaar wel een stuk beter. Hopelijk ga ik er nog iets meer van houden.” Tot grote resultaten op Wimbledon kwam het nog niet. Bertens­­ bereikte­­ één keer de derde ronde in Londen, twee jaar geleden. Toen verloor­­ ze van de huidige nummer 1 van de wereld uit Roemenië, Simona Halep­­.

Een loodzware klus Deze week doet Bertens opnieuw een gooi naar een plek in de vierde ronde. Met Venus Williams als volgende tegenstander wordt dat een loodzware klus. De zevenvoudig grandslamwinnares was vorig jaar nog verliezend finalist op de All England­­ Club. Begin dit jaar in Miami had Bertens matchpoints tegen Williams die ze niet benutte. Ze hoopt het aanvallende spel wat ze toen liet zien op Wimbledon weer uit de kast te kunnen toveren. Net als Bertens begon Williams ook stroef aan haar wedstrijd. Ze verloor de eerste set van de Roemeense Alexandra Dulgheru. Daarna stelde ze orde op zaken. De 38-jarige Amerikaanse gunde Dulgheru­­ nog maar één game en won in drie sets alsnog met 4-6, 6-0 en 6-1. Venus Williams’ zege is waarschijnlijk een opluchting voor de toer­nooi­or­ga­ni­sa­tie De zege van Williams moet een opluchting zijn geweest voor de toernooiorganisatie, die twee voormalige winnaressen vroegtijdig zag vertrekken. Zowel Maria Sjarapova als Petra Kvitova kwamen niet door de eerste ronde. Vandaag voegde ook Caroline Wozniacki zich bij het rijtje vroege verliezers, waardoor er al vijf vrouwen uit de mondiale top tien uit het toernooi zijn. Ook Sloane Stephens, Elina Svitolina en Caroline Garcia konden hun koffers al pakken.

Van gravel naar gras Met een extra week tussen Roland­­ Garros en Wimbledon wordt er sinds 2015 geprobeerd tennissers beter te laten wennen aan de omschakeling van gravel naar gras. Voor 2015 zaten er maar twee weken tussen Parijs en Londen, nu zijn dat er drie. Er zijn nog maar weinig topspelers die de extra week gebruiken om meer te spelen op gras. De meeste wereldtoppers gebruiken de extra tijd om uit te rusten. Kiki Bertens speelde twee toernooien in de aanloop­­ naar Wimbledon. Ze kwam in actie op het grastoernooi in Rosmalen, waar ze de tweede ronde bereikte­­. Een week later­­ speelde ze nog één partij in Eastbourne, die ze verloor­­.

