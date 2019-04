Iedereen knap dankzij schoonheidsgenen?

Jukbeenderen of kaaklijn zijn misschien prima op orde, maar het is nog maar de vraag of je dat terugziet in je kroost. Een groep wetenschappers in Amerika biedt hoop in vakblad Plos­ Genetics. Aan de universiteit van Wisconsin combineert de groep daar sociaal-wetenschappelijk onderzoek met erfelijkheidsleer. De onderzoekers verzamelden ­foto’s van 4000 mensen en legden die allemaal voor aan twaalf mensen, zes mannen en zes vrouwen.

Ze keken daarna of het DNA van de als knap ­beoordeelde mensen duidelijk ­afwijkt. Als we de wetenschappers moeten geloven, bestaat er waarschijnlijk specifiek DNA voor schoonheid. Op twee plaatsen ontdekten de onderzoekers een aantal kandidaten voor ‘schoonheidsgenen’.

Een man vergroot zijn kans op mooie kinderen wellicht door te speuren naar een dunne vrouw uit een dunne familie

Becel smeren Nou worden op de wereld regelmatig genen voor die-en-die eigenschap ontdekt. Het verplichte DNA-paspoort als onderdeel van het profiel op datingsites is nog verre toekomstmuziek. Toch vond de onderzoeksgroep interessante verschillen tussen vrouwen en mannen. Bij de eersten zijn de schoonheidsgenen waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor een lage body mass index, de maat waarmee overgewicht dan wel ondergewicht - of het ideale gewicht natuurlijk - wordt gemeten. Kortom, een man vergroot zijn kans op mooie kinderen wellicht door te speuren naar een dunne vrouw uit een dunne familie. Andersom werkt het anders: bij mannen zorgt het schoonheids-DNA voor de productie van cholesterol. Dat klinkt niet echt ­gezond, maar deze stof heeft ook een rol in de aanmaak van testosteron. Of vrouwen die mooie kinderen willen, daarom moeten uitkijken naar een man die veel Becel smeert of die snel opgefokt is, is waarschijnlijk te kort door de bocht.

