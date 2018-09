Iedereen kan een stukje van ziekenhuis Bernhoven kopen

Vanaf volgend jaar kan zelfs elke geïnteresseerde - omwonenden en patiënten - een stukje ziekenhuis naar zich toe trekken. Algemeen directeur Geert van den Enden: "Doel is om de saamhorigheid bij ons personeel en binnen de regio te vergroten. Wij zeggen al lang dat we er zijn voor de regio, en door mensen de mogelijkheid te bieden een obligatie te kopen, willen we dat ook uitdragen."

Volgens hem is het geen noodgreep om uit een penibele financiële situatie te komen. "We hebben de financiering al in 2010 met de banken geregeld, het is niet dat we investeerders nodig hebben."

Schoenenfabriek Wel moest er het nodige gebeuren om de obligaties überhaupt te kunnen aanbieden. Ziekenhuizen zijn normaal gesproken een stichting. Om obligaties te kunnen aanbieden, moest Van den Enden over naar een BV. Daarna moest hij weer met het ministerie van volksgezondheid om tafel om de fiscale regelingen die de overheid nu nog heeft toegespitst op stichtingen, ook voor zijn BV te laten gelden. Van den Enden moest garanderen dat zijn ziekenhuis een 'maatschappelijke onderneming' blijft. "Er zijn zoveel waarborgen ingebouwd dat wij als BV nooit in een schoenenfabriek kunnen veranderen, om maar iets te noemen. Wij blijven een zorginstelling." Op dit moment onderzoekt het kabinet of zorginstellingen winst moeten kunnen uitkeren aan aandeelhouders. Dat mag nu nog niet, vandaar dat Bernhoven obligaties uitgeeft en geen aandelen. Begin volgend jaar informeert het kabinet de Kamer over winstuitkeringen in de zorg.

