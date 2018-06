Iedereen is verwonderd dat ik om iets futiels ontplof, maar ik kán niet meer

Elke dag gaan er per persoon ook nog eens twee tot drie appels doorheen, waartegen ik maar geen bezwaar maak, want fruit is gezond. Voor ze hun tanden erin zetten gaat vanzelfsprekend het stickertje eraf, alleen dat stickertje plakken ze op de rand van de fruitschaal. Daar hangt nu dus de hele tijd een slinger van etiketjes met productbeschrijvingen als ‘Elstar, friszoet & sappig’ of ‘Golden Delicious, mildzoet & knapperig’.

Lees verder na de advertentie

Het stoort me, dat mijn visite die stickertjes op de rand van de fruitschaal plakt, maar het is te klein om een punt van te maken. Ik hoor het mezelf al zeggen: “Leuk dat jullie er zijn, maar even over die stickertjes op de appels die jullie op de rand van de fruitschaal plakken. Gooi die gewoon even in de hoe-noemen-we-dit-ding, waar ik nu de klep uitnodigend van openhoud? De..? Vuilnisbaaaaak, ja, heel goed!”

Hoeveel pindakaas kunnen twee mensen in één weekend wegkanen?