Iedereen is het nu eens: er moeten 75.000 huizen per jaar erbij. Maar wie gaat die bouwen?

Om te voldoen aan de woningbehoefte moeten er de komende jaren 75.000 huizen per jaar bij komen. Dat is een van de belangrijkste afspraken uit de Nationale woonagenda die vandaag werd getekend door de overheid en vertegenwoordigers van de bouw- en woonbranche.

Met de Nationale woonagenda komt minister Ollongren (binnenlandse zaken) tegemoet aan woningcorporaties en makelaarsverenigingen die al langer roepen dat er meer huizen bij moeten komen. Volgens het akkoord, waaronder ook brancheorganisatie Bouwend Nederland, vastgoedeigenaren, bewonersorganisaties en de waterschappen hun handtekening hebben gezet, moeten er in 2025 zo’n 700.000 nieuwe woningen zijn bijgebouwd. Het is nog niet duidelijk waar de nieuwe woningen gaan komen. Volgens een woordvoerder van Bouwend Nederland gaat de sector in gesprek met overheden over waar nieuwe wijken gebouwd kunnen worden.

Betaalbaarheid

Al die nieuwe woningen moeten volgens betrokken partijen wel passen bij de financiële mogelijkheden van mensen in Nederland. Zowel in de koop- als huursector stijgen de prijzen iedere maand en volgens de betrokken organisaties is de betaalbaarheid van huisvesting in Nederland een van de grote uitdagingen voor de toekomst. De Woonbond laat weten de komende maanden met verhuurdersorganisaties in overleg te gaan om al die nieuwe woningen voor Nederlanders betaalbaar te houden.

De bouwafspraken zijn een opsteker voor de bouwsector, waarin steeds meer geld wordt verdiend. Uit kwartaalcijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag presenteert blijkt dat de omzet in de bouwsector al veertien kwartalen op rij onafgebroken stijgt.

Daar staat tegenover dat het voor bouwbedrijven steeds lastiger wordt om personeel aan te trekken. Volgens het CBS gaf een op de vijf ondernemers in de bouw aan het begin van het tweede kwartaal last te hebben van het tekort aan arbeidskrachten. Het UWV bevestigt dit beeld. De uitkeringsinstantie verwacht dat er dit jaar 46.000 vacatures in de bouw bijkomen. Volgens het UWV treden de tekorten steeds meer op in de volle breedte van de sector. Van vakmensen als metselaars en timmerlieden tot tekenaars, calculators en projectleiders.

Het personeelstekort in de bouw roept de vraag op of al die ambities uit de Nationale woonagenda haalbaar zijn. Bouwend Nederland zegt van wel. “De opgave op de woningmarkt is enorm, ook op het vlak van personeel. Maar we werken er hard aan mensen naar onze sector te krijgen”, zegt woordvoerder Theo Scholte. Hij voegde vandaag al de daad bij het woord: hij stond zelf op de Libelle Zomerweek om bezoekers te vertellen over het arbeidskansen in de bouw.