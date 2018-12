Iedereen is een beetje de baas bij Mondragon, de grootste coöperatie ter wereld

Uitkijkend over de Baskische vallei waar 's werelds grootste coöperatie ontstond, is er nog maar weinig dat niet bij Mondragon Corporation hoort. Te zien zijn een supermarkt, een universiteit en zelfs een eigen bank. Het valt allemaal onder de coöperatie.

De ruim 250 bedrijven van Mondragon zetten vorig jaar een kleine twaalf miljard euro om. Onder meer met de productie van talloze halffabricaten, maar bijvoorbeeld ook met de bouw van liften en sportfietsen. Wie goed om zich heen kijkt in Spanje ziet om de haverklap een Mondragon-maaksel.

Medewerkers kunnen tijdens vergaderingen stemmen over de belangrijkste be­drijfs­be­slis­sin­gen

Mondragon begon ooit als opleidingsinstituut. De grondlegger was priester José María Arizmendiarrieta. Hij stichtte in de jaren veertig in het Baskische stadje Mondragón een technische school waar studenten leerden hoe ze een eigen onderneming konden organiseren. Arizmendiarrieta was daarbij geïnspireerd door linkse verheffingsidealen: van arbeider tot directeur, ieders stem moest even veel waard zijn in de coöperatie.

Mondragon heeft inmiddels wereldwijd ruim tachtigduizend medewerkers, waarvan veertig procent deelneemt in de coöperatie. Zij kunnen tijdens vergaderingen stemmen over de belangrijkste bedrijfsbeslissingen en ook over het bestuur. De bijna honderd autonome coöperaties die onder Mondragon Corporation vallen, sturen bovendien ieder jaar een afvaardiging naar het overkoepelende bedrijf om ook daar hun stem te laten horen.

De bedrijfsonderdelen en dochters van Mondragon buiten Spanje zijn geen coöperaties. Volgens Mondragon is dat niet mogelijk omdat de bedrijfscultuur en regels in het buitenland vaak niet op een coöperatieve structuur zijn ingesteld. Al verwijten critici dat het bedrijf hiermee de eigen idealen verkwanselt.

Arizmendiarrieta, grondlegger van Mondragon © *

Grondlegger José Marí Larramaga (77) wil daar niets van weten. Hij kreeg nog les van grondlegger Arizmendiarrieta en raakte geïnspireerd. Hij vertrok bij de ijzerfabriek waar hij werkte, om voor minder geld aan de slag te gaan bij een van de nieuwe coöperaties van Mondragon. Aanvankelijk sleutelde hij aan butagasventielen en wasmachineonderdelen, maar Larramaga werkte zich op naar de afdeling personeelszaken. "Van niet betrokken voelde ik mij plotseling bedrijfseigenaar", vertelt Larramaga. Hij verspreidt nu al jaren het 'evangelie' van de coöperatie op de bedrijfsuniversiteit. Toch staat niet iedere Bask te springen om bij Mondragon aan de slag te gaan. Jon Ander (25) zat op de bedrijfsuniversiteit, maar zocht zijn heil elders. "Als je zekerheid wilt, is het niet gek. Maar een heel uitdagend bedrijf is het niet", vindt hij. Ander is bovendien sceptisch omdat de verhouding tussen het maximale salaris aan de top, in verhouding met die van een arbeider de afgelopen jaren is opgerekt.